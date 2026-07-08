Exponen solicitud de EUA para la extradición de Rocha Moya

La SRE hizo públicos tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

La información difundida corresponde a un oficio de extrañamiento enviado a la Embajada de Estados Unidos, un documento con las líneas de comunicación de la postura del gobierno mexicano y una ficha informativa con los cargos señalados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La publicación ocurre después de que se diera a conocer que el Comité de Transparencia de la SRE había reservado por cinco años las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos institucionales, fichas informativas y minutas de reuniones relacionadas con el caso.

La Cancillería precisó que los documentos difundidos son aquellos cuya naturaleza permite su consulta pública, mientras que las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales permanecerán clasificadas debido a su carácter reservado y a las disposiciones que rigen la relación diplomática entre México y Estados Unidos.

Uno de los documentos más relevantes es el oficio ASJ-22632, fechado el 30 de abril, mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE expresó su preocupación a la representación estadounidense por la publicación de los nombres y cargos imputados a los señalados antes de que se desarrollara el procedimiento de extradición.

En el escrito, la dependencia señaló que la difusión de esa información podría afectar el debido proceso, al considerar que los datos estaban relacionados con investigaciones judiciales en curso. También recordó que Estados Unidos había solicitado mantener bajo confidencialidad la información contenida en las solicitudes de detención provisional y extradición.

La SRE indicó que la revelación pública realizada por autoridades estadounidenses dificultó mantener la reserva solicitada y pidió al Departamento de Justicia de ese país adoptar medidas para evitar que situaciones similares ocurran en futuras solicitudes de cooperación jurídica.

De acuerdo con la ficha difundida, los diez señalados enfrentan acusaciones relacionadas con presunta conspiración para importar drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de delitos vinculados con posesión de armas y artefactos destructivos. En el caso de Juan Valenzuela Millán, se incluyen cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte.

La Cancillería aclaró que se trata únicamente de acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses y que no representan una sentencia o determinación de responsabilidad penal.

En las líneas de comunicación, fechadas también el 30 de abril, la SRE sostuvo que las solicitudes fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá analizar si existen elementos suficientes conforme al sistema penal mexicano.

La dependencia reiteró que México mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, aunque señaló que cualquier procedimiento deberá respetar la legislación nacional y evitar injerencias externas.