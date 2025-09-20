Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_32_0c7bbedacc
Nacional

Fallece chofer de microbús tras explosión de pipa; van 26 muertos

Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México actualizó la cifra de fallecidos e informó que al menos 19 personas aún continúan hospitalizadas

  • 20
  • Septiembre
    2025

Erik Vicente Acevedo, quien fue identificado como el conductor de la unidad de transporte público que ayudó a sus pasajeros a desalojar la unidad durante la explosión de gas reportada en el Puente de la Concordia. 

A través de redes sociales, los familiares de Erik confirmaron la noticia. También detallaron que el hombre auxilió a los pasajeros durante el momento de la detonación, la cual provocó la muerte de 26 personas, hasta el momento.

Testigos mencionaron que Erick regresó a la unidad para ayudar a los afectados que se quedaron paralizados dentro de la unidad.

Por su parte, La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México detalló que por este accidente otras 19 personas se mantienen hospitalizadas.

La dependencia también informó que continúan con las labores para brindar atención tanto a víctimas como a familiares.

Este accidente ocurrió luego de que una pipa que transportaba casi 50,000 litros de gas LP se volcara, lo que provocó que el gas se esparciera sobre el área para después explotar, afectando a decenas de personas y vecinos aledaños del municipio de Iztapalapa, Ciudad de México.


