Fallece chofer de microbús tras explosión de pipa; van 26 muertos

Erik Vicente Acevedo, quien fue identificado como el conductor de la unidad de transporte público que ayudó a sus pasajeros a desalojar la unidad durante la explosión de gas reportada en el Puente de la Concordia.

A través de redes sociales, los familiares de Erik confirmaron la noticia. También detallaron que el hombre auxilió a los pasajeros durante el momento de la detonación, la cual provocó la muerte de 26 personas, hasta el momento.

Testigos mencionaron que Erick regresó a la unidad para ayudar a los afectados que se quedaron paralizados dentro de la unidad.

Por su parte, La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México detalló que por este accidente otras 19 personas se mantienen hospitalizadas.

❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 19 personas hospitalizadas, 39 personas ya fueron dadas de alta y 26 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/Cu666p1NDm — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 20, 2025

La dependencia también informó que continúan con las labores para brindar atención tanto a víctimas como a familiares.

Este accidente ocurrió luego de que una pipa que transportaba casi 50,000 litros de gas LP se volcara, lo que provocó que el gas se esparciera sobre el área para después explotar, afectando a decenas de personas y vecinos aledaños del municipio de Iztapalapa, Ciudad de México.

