Fallece conductor que arrolló a 17 personas en Los Cabos

Tras el atropellamiento masivo, el responsable fue golpeado por aficionados antes de ser detenido por las autoridades correspondientes

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El conductor que arrolló a una multitud y dejó al menos 17 personas lesionadas durante un festejo mundialista en Los Cabos, Baja California Sur.

De acuerdo con el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, este deceso se registró alrededor de las 9:43 horas.

Como Secretario General del H. XV Ayuntamiento de #LosCabos, informamos esta mañana del fallecimiento del conductor involucrado en el atropellamiento de aficionados en CSL. pic.twitter.com/4Ia6kKPSCg — Arnoldo Alberto Renteria Santana (@A_Renteria_) June 30, 2026

Identificado como Roberto Arellano Acevedo, embistió con su vehículo a una multitud que celebraba el triunfo de la selección mexicana sobre Chequia el miércoles pasado.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento, aunque no detalló las causas del mismo.

Tras el atropellamiento masivo, el responsable fue golpeado por aficionados antes de ser detenido por las autoridades.

Después del incidente, las autoridades municipales informaron la detención del conductor, quien permanecía bajo custodia mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Los Cabos, 17 personas fueron atendidas por personal de emergencia y trasladadas a distintos hospitales de la zona.

Atropellan a 17 aficionados durante festejos en Cabo San Lucas

La celebración por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial terminó en tragedia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde al menos 17 personas resultaron lesionadas después de que un automovilista embistiera a un grupo de aficionados que festejaban en la vía pública.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, el incidente ocurrió sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, una de las principales vialidades de la ciudad, mientras cientos de personas celebraban el triunfo de México por 3-0 frente a la selección de Chequia.