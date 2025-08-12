FGR apelará liberación de Israel Vallarta en el caso Los Zodiaco

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que presentarán un recurso de apelación contra la reciente sentencia absolutoria que liberó a Israel Vallarta, quien permaneció detenido por 20 años sin sentencia definitiva, acusado de pertenecer a la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

El fiscal enfatizó que, más allá del caso de Vallarta, existen seis víctimas que sufrieron secuestro relacionadas con esta investigación y que merecen justicia y reparación.

Subrayó la obligación moral, ética y legal de proteger a quienes fueron afectados por estos delitos.

“Estas personas no pueden quedar en estado de indefensión y estamos comprometidos a garantizar sus derechos”, señaló durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Hace pocos días, Mariana Vieyra Valdés, jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, dictó sentencia absolutoria para Vallarta.

La resolución se basó en que no se logró acreditar su responsabilidad en los cargos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.

