FGR atrae caso sobre homicidio del periodista Alejandro Leyva

Por estos hechos, el gobernador Salomón Jara condenó los hechos al decir que buscarán esclarecer estos hechos de violencia

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este jueves la atracción del caso relacionado con el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar registrado en el estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, la dependencia federal dio a conocer que esto se realiza a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), quien será la responsable de llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

"Con base en lo que marca la Ley, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco "N", acontecida en dicha entidad".

Los hechos se registraron este miércoles, cuando el reconocido periodista oaxaqueño se encontraba en un puesto de comida en las inmediaciones del municipio de San Pablo Etla cuando fue blanco de un ataque armado.

Por estos hechos, el gobernador Salomón Jara condenó los hechos al decir que buscarán esclarecer lo sucedido. Mencionó que, aunque fue un periodista que criticó a su administración, esto es parte de la labor periodística y no justificaría este tipo de actos de violencia en la entidad.

Ante esto, dependencias como el Gabinete de Seguridad respondieron al llamado del mandatario estatal al asegurar que brindarían el apoyo necesario para contribuir con las indagatorias que esclarezcan lo sucedido, por lo que aseguraron que "este crimen no quedará impune".

Asesinan al periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

El periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en el estado de Oaxaca.

Autoridades señalaron que los hechos se registraron en el municipio de San Pablo Etla, donde se encontraba en un puesto de comida ambulante cuando hombres armados dispararon en contra del periodista, quien murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas provocadas.