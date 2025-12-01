FGR obtiene 66 años de prisión contra banda de asaltantes

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tlaxcala, obtuvo una sentencia de 66 años de prisión para Héctor Cuevas Pérez, Ricardo Meléndez Valdovinos y Miguel Ángel Ruíz Valadez, responsables de múltiples delitos relacionados con robo y secuestro exprés.

Los hombres fueron detenidos en enero de 2024 en la carretera Arco Norte por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de robar un tractocamión de carga y secuestrar al conductor.

Durante la detención se aseguró el vehículo, la mercancía, un inhibidor de señal y a los tres imputados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

El MPF presentó los elementos suficientes para que el Juez de Control impusiera la sentencia condenatoria a cada uno de los involucrados.

