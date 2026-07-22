Condenan a exfuncionaria de FGR por título falso de UNAM

María 'N', extrabajadora de la FGR fue sentenciada a tres años de prisión tras comprobarse que presentó una copia de un título profesional falso

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Una extrabajadora de la Fiscalía General de la República (FGR) fue sentenciada a tres años de prisión después de que se acreditó que utilizó una copia de un título profesional falso, presuntamente expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dentro de un procedimiento oficial de evaluación.

La condenada fue identificada como María "N", quien enfrentó un proceso derivado de una investigación realizada por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI).

Por el uso de la copia de un documento público falso, María “N” recibió sentencia de tres años de prisión luego de que la #FGR, a través de la #FEAI, demostró su responsabilidad penal en ese delito. De acuerdo con la indagatoria, en noviembre de 2023, la hoy sentenciada presentó… pic.twitter.com/5R0i1n9CMd — FGR México (@FGRMexico) July 22, 2026

De acuerdo con la investigación, en noviembre de 2023 la entonces servidora pública presentó una copia de un supuesto título de Licenciatura en Derecho ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la FGR.

Durante las revisiones correspondientes fueron detectadas irregularidades en el documento, situación que derivó en el inicio de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público Federal.

Las indagatorias permitieron establecer que el título utilizado no era auténtico y que había sido incorporado a un procedimiento oficial dentro de la institución.

Fiscalía acreditó el uso de un documento apócrifo

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos reunió los elementos necesarios para demostrar la falsedad del documento y su utilización en un trámite institucional.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez determinó la responsabilidad de María "N" por el delito de uso de copia de documento público falso.

El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, mecanismo legal que permite concluir el proceso penal cuando existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de la persona imputada.

Además de la prisión, ordenan decomiso del documento

Como parte de la sentencia, el juzgador impuso una pena de tres años de prisión y ordenó el decomiso del documento apócrifo utilizado durante el proceso de evaluación.

La FGR destacó que las pruebas aportadas durante el procedimiento fueron suficientes para acreditar tanto la falsedad del documento como su empleo dentro de una actuación oficial.

Cabe señalar que el uso de documentos públicos falsos está sancionado por la legislación mexicana y puede derivar en distintas consecuencias legales dependiendo de cada caso.

Entre las sanciones previstas se encuentran penas de prisión, multas económicas, decomiso de documentos falsificados y antecedentes penales. Cuando las conductas involucran a servidores públicos, también pueden derivarse responsabilidades administrativas adicionales.

La sanción final depende de factores como la forma en que fue utilizado el documento, el contexto de los hechos y las resoluciones emitidas por la autoridad judicial.