Fiscalía de Campeche solicita desafuero de 'Alito' Moreno

El fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia acudió ayer a la Cámara de Diputados y solicitó formalmente el desafuero del diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas para poder procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito.

Sales Heredia aclaró que no es ninguna persecución política, sino que se tiene una carpeta de investigación en contra de Moreno Cárdenas, debido a la disparidad entre sus ingresos como servidor público y las propiedades que obtuvo durante su gestión como gobernador de Campeche.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, detalló que la petición deberá ser recibida por la sección instructora, para después ser avalada o rechazada en el pleno, proceso que iniciará en el mes de septiembre.

Descartó además, ser promotor de la querella, y dijo que el haber ofrecido una conferencia de prensa para hacer el anuncio "es completamente informativo, me limité a recibirlo y me limité a señalar que la petición llegó a las 13:38 horas de este martes, no estoy promoviendo ninguna denuncia".

´Alito´ responde a petición

Tras conocer la solicitud de desafuero, el dirigente priista, Alejandro Moreno manifestó en un mensaje a través de sus redes sociales que ´´nadie lo va a doblegar ni a asustarlo".

Al conocer la solicitud de desafuero del fiscal de Campeche, Renato Sales, reaccionó y dijo que "me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México".