Fonacot supera el millón de créditos otorgados en 2026

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) informó que durante los primeros cinco meses de 2026 ha otorgado más de un millón de créditos a personas trabajadoras formales del país, alcanzando una derrama superior a los 29 mil 600 millones de pesos.

La institución destacó que estos resultados reflejan la confianza de los trabajadores en los esquemas de financiamiento que ofrece el organismo, así como la solidez financiera con la que opera actualmente.

Los recursos han sido entregados a través de créditos con descuento vía nómina, una modalidad que permite a los beneficiarios acceder a financiamiento en condiciones competitivas y con tasas inferiores a las que suelen encontrarse en el mercado comercial.

De acuerdo con Fonacot, el monto dispersado durante los primeros cinco meses del año supera los 29 mil 600 millones de pesos, cifra que representa uno de los niveles más altos de colocación registrados por la institución.

El organismo señaló que este desempeño responde a la creciente demanda de financiamiento por parte de trabajadores formales que buscan cubrir necesidades personales, familiares o emergencias económicas mediante opciones de crédito accesibles.

Además, resaltó que el esquema de descuento directo vía nómina brinda mayor seguridad tanto para los acreditados como para la institución, permitiendo mantener condiciones financieras favorables.

Tres opciones de crédito para los trabajadores

Actualmente, Fonacot pone a disposición de los trabajadores tres modalidades de financiamiento diseñadas para atender distintas necesidades.

La primera es el Crédito en Efectivo, dirigido a personas trabajadoras formales que cumplen con los requisitos establecidos por el instituto. Este producto ofrece tasas de interés que oscilan entre el 12.53 y el 17.23%, niveles que se mantienen por debajo de muchas alternativas disponibles en el sistema financiero.

La segunda opción es el Crédito Mujer Efectivo, creado con el objetivo de impulsar la inclusión financiera de las mujeres trabajadoras y fortalecer su autonomía económica.

Este financiamiento ofrece condiciones preferenciales y una tasa de interés que inicia desde el 8.9%, convirtiéndose en uno de los productos más accesibles dentro de la oferta del organismo.

Finalmente, Fonacot cuenta con el Crédito a Damnificados, destinado a trabajadores que residen en zonas donde se hayan emitido declaratorias oficiales de emergencia o desastre, brindando apoyo financiero en momentos de contingencia.

La institución reiteró que su principal objetivo es contribuir al bienestar de las familias mexicanas mediante el acceso a financiamientos responsables y con carácter social.

Fonacot destacó que busca acercar servicios financieros de calidad a los trabajadores formales sin comprometer su estabilidad económica, promoviendo opciones de crédito con costos accesibles y condiciones transparentes.

Asimismo, señaló que el acceso al financiamiento permite a miles de personas hacer frente a gastos imprevistos, mejorar su calidad de vida o realizar proyectos personales sin recurrir a esquemas de endeudamiento más costosos.

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