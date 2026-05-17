Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ddf54ec2_da62_4ea7_8751_9404f10a0f61_e55a3d8c5f
Coahuila

Baja 10% colocación de créditos Fonacot en Coahuila

La incertidumbre laboral ha reducido la demanda de créditos Fonacot en la región sureste de Coahuila, donde trabajadores optan por plazos más cortos

  • 17
  • Mayo
    2026

La colocación de créditos Fonacot en la región sureste de Coahuila registra una disminución cercana al 10 por ciento durante este año debido a la incertidumbre laboral y el temor de trabajadores ante posibles desempleos, informó Héctor Martínez Valdés. 

El funcionario explicó que aunque actualmente miles de trabajadores continúan solicitando financiamiento, se detecta mayor cautela al momento de adquirir deudas, principalmente por la incertidumbre económica y laboral que persiste en algunos sectores industriales. 

Martínez Valdés señaló que actualmente Fonacot coloca alrededor de 10 mil créditos mensuales en la región que comprende Saltillo, Monclova, Acuña, Piedras Negras y Sabinas, con un monto promedio cercano a los 32 mil pesos por trabajador.

c8e80e44-5649-4d37-bd65-4799d4fcf677.jpeg

Indicó que uno de los principales cambios detectados es que las personas ahora prefieren plazos más cortos de pago, principalmente de seis y 12 meses, en lugar de financiamientos largos, como una medida preventiva ante posibles dificultades económicas. 

El director estatal detalló que muchos trabajadores utilizan los créditos para pagar tarjetas bancarias, cubrir gastos médicos, enganches de vehículos o solventar necesidades urgentes del hogar. 

Además, destacó que uno de los beneficios del crédito Fonacot es el seguro por desempleo, el cual cubre hasta seis meses de mensualidades sin que el trabajador tenga que reponer posteriormente ese dinero.

Martínez Valdés explicó que las tasas de interés oscilan entre 16 y 23 por ciento, dependiendo del plazo y tipo de crédito, además de que no existen comisiones por apertura. 

f3a43005-c7fa-49a8-83f0-8ab73ce807f9.jpeg

Sobre las largas filas en oficinas durante la temporada de calor, aseguró que ya se implementan estrategias para reducir tiempos de espera mediante el sistema de citas y la programación escalonada de personas sin cita previa. 

Así mismo llamó a los trabajadores a no caer en fraudes o intermediarios que cobran por trámites, al recordar que todos los servicios y citas de Fonacot son gratuitos y únicamente se realizan mediante canales oficiales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_18_at_7_51_49_PM_1_80d26124de
Ejército releva mando militar en Piedras Negras
canirac_coahuila_2ef0b9946b
Restaurantes de Saltillo elevan ventas 20% por festejos de mayo
EH_UNA_FOTO_2026_05_18_T165118_415_dd6e6f2c31
CDHEC lanza concurso de fotografía sobre medio ambiente
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_63ceec03d2
Los aliados pidieron retrasar el ataque a Irán varios días: Trump
Whats_App_Image_2026_05_18_at_9_42_48_PM_1_0f73f99dff
Reafirma Arca Continental avance en economía circular de empaques
el_horizonte_info7_mx_72_2fe7cc35ef
Establecen fecha para audiencia de Gerardo Mérida en EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
publicidad
×