Baja 10% colocación de créditos Fonacot en Coahuila

La colocación de créditos Fonacot en la región sureste de Coahuila registra una disminución cercana al 10 por ciento durante este año debido a la incertidumbre laboral y el temor de trabajadores ante posibles desempleos, informó Héctor Martínez Valdés.

El funcionario explicó que aunque actualmente miles de trabajadores continúan solicitando financiamiento, se detecta mayor cautela al momento de adquirir deudas, principalmente por la incertidumbre económica y laboral que persiste en algunos sectores industriales.

Martínez Valdés señaló que actualmente Fonacot coloca alrededor de 10 mil créditos mensuales en la región que comprende Saltillo, Monclova, Acuña, Piedras Negras y Sabinas, con un monto promedio cercano a los 32 mil pesos por trabajador.

Indicó que uno de los principales cambios detectados es que las personas ahora prefieren plazos más cortos de pago, principalmente de seis y 12 meses, en lugar de financiamientos largos, como una medida preventiva ante posibles dificultades económicas.

El director estatal detalló que muchos trabajadores utilizan los créditos para pagar tarjetas bancarias, cubrir gastos médicos, enganches de vehículos o solventar necesidades urgentes del hogar.

Además, destacó que uno de los beneficios del crédito Fonacot es el seguro por desempleo, el cual cubre hasta seis meses de mensualidades sin que el trabajador tenga que reponer posteriormente ese dinero.

Martínez Valdés explicó que las tasas de interés oscilan entre 16 y 23 por ciento, dependiendo del plazo y tipo de crédito, además de que no existen comisiones por apertura.

Sobre las largas filas en oficinas durante la temporada de calor, aseguró que ya se implementan estrategias para reducir tiempos de espera mediante el sistema de citas y la programación escalonada de personas sin cita previa.

Así mismo llamó a los trabajadores a no caer en fraudes o intermediarios que cobran por trámites, al recordar que todos los servicios y citas de Fonacot son gratuitos y únicamente se realizan mediante canales oficiales.

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