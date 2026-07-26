'Genevieve' toma fuerza y se convierte en huracán categoría 3

Presenta vientos máximos de 195 km/h con rachas que podrían alcanzar los 215 km/h con una dirección hacia el oeste-noreste

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este domingo que el huracán Genevieve tomó fuerza por las inmediaciones del océano Pacífico hasta intensificarse a categoría 3.

A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se dio a conocer la intensidad del sistema ciclónico basado en la escala Saffir-Simpson y se encuentra a 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

🌀Genevieve, huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 825 km al suroeste de Manzanillo, #Colima.

🌀Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/5PlAdL1Jcy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

Se prevé que los desprendimientos nubosos del huracán refuercen la probabilidad de lluvias en la zona occidente de México.

Presenta vientos máximos de 195 km/h con rachas que podrían alcanzar los 215 km/h con una dirección hacia el oeste-noreste. Sin embargo, esto no representa riesgo para que se dirija directamente hacia las costas mexicanas.

Huracán Fausto se aleja de las costas de Baja California Sur

Por otra parte, el huracán Fausto, de categoría 1, se encuentra a más de 2,000 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Quintín de Baja California Sur, pero su paso ha abandonado la zona de vigilancia y no representa riesgo.

🌀El centro del #Huracán #Fausto de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se localiza a más de 2 mil km al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, #BajaCalifornia.

🌀 El sistema ha abandonado la zona de vigilancia. pic.twitter.com/gObbbItju0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Oaxaca (este y noreste)

Chiapas (noroeste, oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora (este y noreste)

Chihuahua (oeste)

Durango (oeste y sur)

Sinaloa (norte y sur)

Nayarit

Jalisco (oeste, sur y este)

Colima

Michoacán (centro y norte)

Guerrero (noreste y este)

Puebla (suroeste y sureste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Hidalgo (centro y este)

Estado de México (centro y suroeste)

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche (norte y suroeste)

Yucatán (centro y oeste)

Quintana Roo (norte y centro)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)