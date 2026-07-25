Huracán Genevieve avanza frente a las costas de México

Las condiciones atmosféricas y la temperatura del océano podrían favorecer un proceso de rápida intensificación durante los próximos días.

Genevieve se fortaleció durante el sábado hasta convertirse en huracán categoría 1 mientras avanzaba sobre el océano Pacífico, al suroeste de México, con una trayectoria que se mantendría paralela y alejada de las costas nacionales.

El ciclón registraba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 24 kilómetros por hora. Su centro se encontraba a unos 810 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Genevieve podría convertirse en un huracán mayor

Las condiciones atmosféricas y la temperatura del océano podrían favorecer un proceso de rápida intensificación durante los próximos días. El pronóstico contempla que Genevieve alcance la categoría de huracán mayor entre el domingo y el lunes, clasificación que corresponde a los sistemas de categoría 3 o superior.

A pesar de su fortalecimiento, la trayectoria prevista mantiene al fenómeno mar adentro, por lo que hasta el momento no existen vigilancias ni avisos costeros y tampoco se anticipa un impacto directo sobre territorio mexicano.

Después de alcanzar su mayor intensidad, Genevieve comenzaría a debilitarse gradualmente debido al ingreso a una zona con aguas más frías, aire seco y condiciones atmosféricas menos favorables, aunque podría conservar la fuerza de huracán durante varios días.

Oleaje peligroso alcanzará costas mexicanas

Aunque el centro del ciclón permanecerá alejado, el oleaje generado por Genevieve representa el principal riesgo para México. Sus efectos comenzarán a sentirse en sectores de la costa suroccidental del país, donde podrían presentarse corrientes de resaca y condiciones marítimas peligrosas.

El oleaje elevado también alcanzaría el sur de la península de Baja California entre la noche del domingo y el lunes. Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones en playas, atender las restricciones para actividades acuáticas y mantenerse pendiente de los avisos de las autoridades.

Fausto continúa activo en el Pacífico

Más al oeste, el huracán Fausto permanecía como un sistema categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a unos 20 kilómetros por hora.

Fausto se ubicaba aproximadamente a 1,705 kilómetros al este de Hilo y seguía una trayectoria general hacia las islas de Hawái. Aunque se prevé que pierda fuerza y se degrade a tormenta tropical durante los próximos días, todavía podría ocasionar oleaje elevado y corrientes peligrosas, por lo que su evolución permanece bajo vigilancia.