Nacional

Incauta DEA $48 mdd y 77 toneladas de droga al CJNG

La DEA realizó un operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación arrestando a 670 personas e incautando toneladas de drogas, armas y millones de dólares

  • 29
  • Septiembre
    2025

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó este lunes sobre un operativo de cinco días que resultó en la incautación de un millón 157 mil pastillas falsificadas y 77 mil kilogramos de drogas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo criminal fue clasificado por el presidente Donald Trump como organización terrorista internacional, debido a su capacidad de amenazar la seguridad pública, la salud y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Impacto de las incautaciones y arrestos

El operativo, que se desarrolló del 22 al 26 de septiembre de 2025, involucró a agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras, logrando:

  • 670 arrestos
  • 92.4 kg de polvo de fentanilo
  • 6,062 kg de metanfetamina
  • 22,842 kg de cocaína
  • 33 kg de heroína
  • 244 armas de fuego
  • $18.6 millones de dólares en efectivo y $29.7 millones de dólares en activos

El administrador de la DEA, Terrance Cole, enfatizó que el operativo busca atacar al CJNG en todos sus niveles, desde los líderes hasta las redes de distribución:

“Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas”.



Cabe señalar que dicho operativo forma parte de un esfuerzo continuo de la DEA para desmantelar las redes de comando y distribución del CJNG, así como para localizar a su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", considerado uno de los fugitivos más buscados y con recompensa de hasta 15 millones de dólares.

El CJNG es señalado por inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, contribuyendo a la adicción, sobredosis y violencia en múltiples comunidades.

Por su parte, Cole destacó la colaboración con socios estatales, locales, tribales y federales, así como con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, y aseguró que esta operación es solo el inicio de una lucha sostenida para neutralizar a la organización.

“La DEA no cejará hasta derrotar esta amenaza”, concluyó.

 











