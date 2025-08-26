Cerrar X
AP_25238507538615_3ec5494f83
Internacional

Guardia Costera de EUA incauta 34 toneladas de droga en el Caribe

La Guardia Costera informó que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos

  • 26
  • Agosto
    2025

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 34.000 kilos (75.000 libras) de droga este verano en embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, lo que el servicio calificó como su mayor incautación, valorada en casi medio billón de dólares.

La agencia trabajó con el Departamento de Defensa en estas incautaciones, capturando 19 embarcaciones que transportaban drogas cerca de las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba, informó la Guardia Costera.

Algunas de las embarcaciones fueron avistadas por aviones de patrulla marítima antes de ser interceptadas y registradas por equipos de abordaje.

La Guardia Costera informó que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos en todos los operativos.

Guardia Costera EUA

El buque Hamilton de la Guardia Costera descargó el lunes en Port Everglades, Florida, un total combinado de 34.500 kg (76.140 libras) de drogas, incluyendo aproximadamente 28.000 kg (61.740 lb) de cocaína y 6.500 kg (14.400 lb) de marihuana incautadas por múltiples embarcaciones de la Guardia Costera.

La agencia estimó el valor en la calle de las drogas en alrededor de 473 millones de dólares.

La administración Trump ha prometido reformar la Guardia Costera, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, aumentando la flota del servicio y reforzando su personal militar en al menos 15.000 para el final del año fiscal 2028. La guardia cuenta con más de 43.000 miembros en servicio activo, 8.000 reservistas y 30.000 miembros auxiliares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T130126_431_41afb2afe3
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda
Mas_de_30_mil_detenidos_por_Estrategia_Nacional_Harfuch_4f0f2e9cfb
Más de 30 mil detenidos por Estrategia Nacional: Harfuch
Gz_Ot1_KM_Wo_AA_8_Hxa_90bfba180c
Guardia Costera de EUA incauta una cantidad ‘récord’ de droga
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T155744_201_aa566e42b9
Riña entre 'Alito' Moreno y Noroña desata caos en el Senado
Exprimen_menores_sus_ultimos_dias_de_vacaciones_en_las_albercas_f96a2e9a63
'Exprimen' menores sus últimos días de vacaciones en las albercas
Reportan_incremento_del_200_en_ventas_por_regreso_a_clases_4a322fc0f0
Reportan incremento del 200% en ventas por regreso a clases
publicidad

Más Vistas

nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
publicidad
×