Incineran más de 90 kilos de droga en Michoacán

La Fiscalía General de la República informó que se incineraron más de 95 kilogramos de diversas drogas en el estado de Michoacán.

Como resultado de las acciones efectuadas por elementos de diversas instituciones, se llevó a cabo la destrucciones en las instalaciones del recinto ferial del municipio de Charo.

En el evento se quemaron 5 kilos de marihuana; 90 kilos de metanfetamina, 123 gramos de cocaína, 72 unidades de psicotrópicos, 90 piezas de indumentaria policial y diversos objetivos del delitos, tales como inhibidores de señal, chalecos y ponchallantas.

En este operativo, se contó con la presencia del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, en coordinación con personal del Centro Federal Pericial Forense quienes constataron el peso y autenticidad de las drogas.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado, Policía Municipal, Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal Ministerial y con la participación de la población a través de denuncias ciudadanas para combatir el narcotráfico.

Comentarios