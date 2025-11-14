Cerrar X
Nuevo León

Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca

Autoridades realizó pruebas químicas para confirmar las diferentes sustancias ilícitas aseguradas, incluida diversos kilogramos de marihuana y metanfetamina

  • 14
  • Noviembre
    2025

Autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo la incineración de 371 kilos, 142 gramos y 600 miligramos de droga en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, ubicadas en el municipio de Apodaca.

En el evento estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Escobedo, quienes supervisaron el proceso de destrucción de los enervantes asegurados en distintos operativos.

EH UNA FOTO - 2025-11-14T124855.252.png

Durante el evento, la Fiscalía realizó pruebas químicas para confirmar las diferentes sustancias ilícitas aseguradas.

De acuerdo con la información proporcionada, las sustancias destruidas corresponden a 40 carpetas de investigación e incluyen 361 kilos de marihuana, más de 2 kilos de diacetil morfina, más de 1 kilo de metanfetamina, 2 kilos de tetrahidrocannabinol, además de 733 unidades de psicotrópicos y diversos objetos relacionados con delitos.

EH UNA FOTO - 2025-11-14T124956.196.png

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada para combatir el narcomenudeo y frenar la distribución de drogas en la región.


