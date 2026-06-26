Nacional Inicio / Nacional / Indep subastará inmuebles por caso Odebrecht y Agronitrogenados Indep subastará inmuebles por caso Odebrecht y Agronitrogenados Los inmuebles decomisados serán transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el cual se encargará de subastarlos Por Carlos Nava | 26 Junio 2026

En un paso firme contra la corrupción, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó esta mañana que la Fiscalía General de la República (FGR) ganó dos juicios clave de extinción de dominio relacionados con los emblemáticos casos de Odebrecht y Agronitrogenados. Los inmuebles decomisados serán transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el cual se encargará de subastarlos. Los recursos obtenidos se destinarán de manera directa al desarrollo y bienestar de diversas comunidades del país. "La Fiscalía ganó dos juicios de extinción de dominio (...), estos inmuebles se pasan al Indep, el Indep lo subasta y ese recurso es utilizado para beneficio de la gente", detalló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Transparencia periódica y apoyo a comunidades

Sheinbaum adelantó que, con el fin de mantener la transparencia en la recuperación de activos, su gobierno presentará un informe en la "mañanera" —ya sea de forma quincenal o mensual— para detallar el monto de los fondos recuperados y el destino específico de los mismos.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, el Indep ya cuenta con múltiples solicitudes de comunidades que requieren apoyo para proyectos culturales y de salud, tales como la adquisición de instrumentos para orquestas infantiles. Asimismo, recordó el precedente sentado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó los fondos de la venta del avión presidencial para financiar la construcción de dos hospitales.

El proceso de recuperación de cuentas congeladas

Al ser cuestionada sobre otros presuntos desvíos de fondos, la presidenta compartió que Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asistió a la reunión del gabinete de seguridad para presentar los avances en el congelamiento e inhabilitación de cuentas vinculadas a actividades ilícitas.

Respecto al destino de los recursos congelados, la mandataria detalló la ruta legal que se sigue:

Primer filtro: El afectado puede presentar un reclamo inicial directamente ante la UIF.

Instancia judicial: Si la solicitud no procede en la UIF, los interesados pueden acudir a los tribunales.

Aseguramiento definitivo: Si los juicios no prosperan o no hay un reclamo legal, el recurso permanece asegurado.

Juicio de extinción: Finalmente, la UIF y la FGR inician formalmente el juicio de extinción de dominio para que el dinero pase al Indep.

La mandataria federal precisó que, una vez concluida la Copa Mundial de Fútbol, se ofrecerá un informe detallado sobre los recursos totales obtenidos mediante esta estrategia y la forma exacta en la que se utilizarán.

"Pedí que la Fiscalía y la propia UIF puedan informar de estos inmuebles y de la recuperación de recursos que, una vez que pasan todos los juicios y ganan el juicio de extinción de dominio, se le devuelven al pueblo, que es en esencia lo que estamos buscando", concluyó Sheinbaum.