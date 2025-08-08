Recauda $40 millones primera subasta en línea de Sheinbaum

En la primera subasta electrónica realizada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) consiguió vender 107 mil 66 bienes, lo que representó el 73% de los artículos ofertados.

El evento atrajo a 15 mil 218 personas registradas, de las cuales 867 participaron de manera activa en las pujas en línea, alcanzando una recaudación total de $40 millones 951 mil pesos.

La titular del Indep, Mónica Fernández Balboa, detalló que el catálogo incluía 145 mil 657 bienes, entre los que destacaban casas, terrenos, joyería, automóviles de colección, camionetas, algunas blindadas, además de un lote de audífonos.

Muchos de estos artículos fueron asegurados por autoridades a grupos delictivos y posteriormente puestos a disposición para su venta pública.

Fernández Balboa subrayó que el formato digital permitió un proceso abierto y claro.

“Todas las propuestas fueron muy libres y se fue informando a cada participante paso por paso cómo iban las ofertas. El sitio es muy transparente”, afirmó.

Próximas ediciones con subastas presenciales

La funcionaria atribuyó el éxito de la recaudación a la amplia difusión que tuvo la convocatoria durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum.

Anunció que en futuras ediciones se implementarán subastas presenciales “a martillo” en regiones donde se concentren varios inmuebles, con el objetivo de acercar estos procesos a más compradores potenciales.

