Ingresa al Altiplano Hernán Bermúdez, líder de La Barredora

Tras un extenso traslado internacional, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, fue recluido el jueves en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

El exfuncionario es señalado como presunto líder de La Barredora, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bermúdez fue detenido el 12 de septiembre en una lujosa residencia de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción, Paraguay, donde permaneció preso casi cinco días.

Al confirmarse que había ingresado de manera irregular al país sudamericano, las autoridades locales procedieron a su expulsión.

Tras más de un día de viaje, que incluyó una parada de 12 horas en Bogotá y una escala en Chiapas, llegó a Toluca la noche del jueves. Ahí fue arrestado formalmente y trasladado bajo fuerte custodia a El Altiplano.

Al arribar a México, se cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, posteriormente se ejecutó una segunda orden emitida por un juez federal por delincuencia organizada y secuestro.

Desde febrero pasado, Bermúdez tenía pendiente un mandamiento judicial en Tabasco y una ficha roja de Interpol, confirmada en julio.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco entre 2019 y 2021, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena y exsecretario de Gobernación.

De acuerdo con informes de inteligencia, mantiene supuestos vínculos criminales desde 1999 y habría sido detenido en 2006 por su relación con el asesinato de un ganadero.

Por su parte, las autoridades paraguayas señalaron que el exfuncionario buscaba instalar operaciones en Paraguay, a donde ingresó desde Brasil en fecha no determinada.

