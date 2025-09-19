Cerrar X
altiplano_hernan_f8d021b05a
Nacional

Ingresa al Altiplano Hernán Bermúdez, líder de La Barredora

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano tras ser expulsado de Paraguay

  • 19
  • Septiembre
    2025

Tras un extenso traslado internacional, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, fue recluido el jueves en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

El exfuncionario es señalado como presunto líder de La Barredora, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bermúdez fue detenido el 12 de septiembre en una lujosa residencia de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción, Paraguay, donde permaneció preso casi cinco días.

Al confirmarse que había ingresado de manera irregular al país sudamericano, las autoridades locales procedieron a su expulsión.

Tras más de un día de viaje, que incluyó una parada de 12 horas en Bogotá y una escala en Chiapas, llegó a Toluca la noche del jueves. Ahí fue arrestado formalmente y trasladado bajo fuerte custodia a El Altiplano.

Al arribar a México, se cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, posteriormente se ejecutó una segunda orden emitida por un juez federal por delincuencia organizada y secuestro.

Desde febrero pasado, Bermúdez tenía pendiente un mandamiento judicial en Tabasco y una ficha roja de Interpol, confirmada en julio.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco entre 2019 y 2021, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena y exsecretario de Gobernación.

De acuerdo con informes de inteligencia, mantiene supuestos vínculos criminales desde 1999 y habría sido detenido en 2006 por su relación con el asesinato de un ganadero.

Por su parte, las autoridades paraguayas señalaron que el exfuncionario buscaba instalar operaciones en Paraguay, a donde ingresó desde Brasil en fecha no determinada.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T151532_802_c70be63e55
Sheinbaum anuncia inversiones y apoyos en visita a Tapachula
EH_FOTO_VERTICAL_36_3026f2dc40
Trump lanza nueva advertencia a Venezuela; ahora sobre migración
EH_DOS_FOTOS_36_1a1f543532
Descubren huesos humanos dentro de maleta en Florida
publicidad

Últimas Noticias

G2_KOYSOT_3_RH_2_XMXKVRBEORMQEY_614100fe47
Descubre algunos datos curiosos sobre la ciudad de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154315_887_0c45d192dd
Avanzan obras de mantenimiento en Campo Redondo de la UAdeC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×