Ingresa a prisión ‘El Licenciado’ por asesinato de Carlos Manzo

Jorge Antonio 'N', alias 'El Licenciado', presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado al penal de El Altiplano

Jorge Antonio “N”, alias "El Licenciado", señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue ingresado este viernes al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

El traslado se realizó dos días después de su captura en Morelia, Michoacán.

Cabe señalar que el presunto criminal llegó al penal alrededor de las 5:00 horas, proveniente del centro penitenciario de Mil Cumbres, donde había sido recluido la noche anterior.

La noche del jueves, la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra "El Licenciado" por homicidio calificado y lesiones.

Su traslado al penal federal fue custodiado por un amplio despliegue de fuerzas federales, encabezado por la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por su parte, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que el crimen está relacionado con un grupo delictivo de la región ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También confirmó que Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, cuenta con protección militar.


