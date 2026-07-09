Keiko busca restablecer relación de Perú con México

La presidenta electa afirmó que existe disposición para retomar los vínculos diplomáticos, mientras Sheinbaum recordó que fue Perú quien rompió las relaciones

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La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este jueves que tiene “toda la intención” de restablecer las relaciones diplomáticas con México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara un día antes que aún no se había comunicado con ella para felicitarla por su triunfo electoral.

“De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, declaró brevemente Fujimori durante una actividad pública en Lima.

El miércoles, Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que todavía no había tenido contacto con la presidenta electa peruana.

“Vamos a esperar, recuerden que ellos rompieron relación con nosotros”, afirmó la mandataria mexicana.

Un distanciamiento que comenzó en 2022

Las diferencias entre ambos países comenzaron el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso peruano destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien posteriormente fue detenido tras intentar disolver el Poder Legislativo.

El Congreso que impulsó su destitución era encabezado por el partido de Keiko Fujimori y mantenía investigaciones por presuntos actos de corrupción contra Castillo.

Tras esos hechos, la esposa y los dos hijos menores del exmandatario recibieron asilo en la Embajada de México en Lima y posteriormente viajaron a territorio mexicano, donde permanecen desde finales de 2022.

Tanto el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como posteriormente Claudia Sheinbaum solicitaron en diversas ocasiones la liberación de Castillo.

La ruptura diplomática

La detención del expresidente provocó protestas que dejaron alrededor de 50 manifestantes fallecidos durante operativos de las fuerzas de seguridad bajo el gobierno de Dina Boluarte, quien contó con el respaldo del partido de Fujimori y otras fuerzas políticas para mantenerse en el cargo.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedaron oficialmente rotas en 2025, luego de que el gobierno peruano reaccionó al asilo diplomático otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se refugió en la embajada mexicana en Lima.

Poco después, tanto Pedro Castillo como Betssy Chávez fueron condenados a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Castillo apeló la sentencia y continúa siendo investigado por otros presuntos casos de corrupción.

Hasta ahora, el gobierno peruano no ha concedido el salvoconducto solicitado por Chávez para viajar a México.

Respalda la institucionalidad

Cuestionada sobre las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido que la detención de Pedro Castillo fue ilegal, Fujimori evitó polemizar.

“Soy muy respetuosa de la institucionalidad de mi país”, respondió.

Antes de ser proclamada oficialmente como presidenta electa, Fujimori había señalado que Perú y México mantienen una relación histórica dentro de la Alianza del Pacífico y sostuvo que ambos países comparten “lazos de amistad que se deben priorizar más allá de las diferencias”.