Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú tras imponerse por casi 50 mil votos y prometió gobernar con responsabilidad y humildad

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Keiko Fujimori fue proclamada este viernes como presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de imponerse por un estrecho margen al candidato progresista Roberto Sánchez en los comicios presidenciales.

La autoridad electoral certificó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 9 millones 173 mil 755 sufragios, una diferencia cercana a los 50 mil votos.

Con este resultado, la política conservadora de 50 años consiguió llegar a la Presidencia en su cuarto intento, después de haber perdido las elecciones de 2011, 2016 y 2021.

Fujimori agradece el respaldo ciudadano

Tras la proclamación oficial, Keiko Fujimori publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo recibido durante el proceso electoral.

"Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí".

La presidenta electa añadió que inicia una nueva etapa para el país.

"Empieza una nueva etapa que asumo con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber".

Su campaña se centró en la seguridad

Durante la campaña electoral, Fujimori presentó como principal propuesta el combate a la delincuencia mediante una política de "mano dura", inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Entre sus compromisos destacó la construcción de una prisión similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y la implementación de jueces con el rostro cubierto, una medida utilizada durante el gobierno de su padre.

La ahora presidenta electa aseguró que decidió participar en la contienda porque el país enfrenta una grave crisis de seguridad.

"He decidido participar en esta campaña porque nuestro país ya no aguanta más improvisados, porque nuestro país vive con miedo".

Su plataforma también incluyó la reducción de trámites para impulsar proyectos mineros, atraer inversiones y fomentar el empleo, así como ampliar las obras de irrigación para fortalecer la agroexportación.

Una figura marcada por el legado de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Durante ese periodo, ella asumió el cargo de primera dama en 1994, cuando tenía 19 años, tras la separación de sus padres.

Su campaña apeló al recuerdo del gobierno de su padre, especialmente por la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso durante la década de 1990.

Alberto Fujimori falleció en 2024, un año después de haber recuperado su libertad tras permanecer más de 16 años en prisión por delitos de corrupción y por el asesinato de 25 personas ejecutadas por un comando militar entre 1991 y 1992.

Sus adversarios han señalado que Fuerza Popular ha sido uno de los principales actores de la inestabilidad política registrada en Perú durante la última década.

La bancada del partido participó en los procesos que llevaron a la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y respaldó la destitución de los mandatarios Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. En el caso de esta última, primero bloqueó siete intentos de remoción, pero posteriormente votó a favor de su vacancia cuando su nivel de aprobación cayó al 3 por ciento.

Keiko Fujimori lanzó su candidatura presidencial después de que el Tribunal Constitucional archivó la investigación que enfrentaba por presunto lavado de dinero relacionado con aportaciones de la empresa brasileña Odebrecht y otras fuentes.

El máximo tribunal determinó que la acusación carecía de sustento jurídico, al considerar que la modalidad de lavado de dinero imputada por la fiscalía no estaba tipificada como delito cuando presuntamente ocurrieron los hechos.