El exembajador de EUA en México aseguró que se comunicó con el gobierno mexicano en 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán

Inicio / Nacional / Ken Salazar responde a los señalamientos de la FGR

Después de que se generara una controversia y que la FGR abriera una investigación sobre un posible secuestro de "El Mayo" Zambada por parte de Estados Unidos, el exembajador de EUA en México, Ken Salazar, respondió a los señalamientos.

Mediante su cuenta oficial de X, aseguró que tanto él como el entonces fiscal general Merrick Garland se comunicaron con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán, negando que se tratara de una operación de EUA tras reportes de algunos medios que aseguraron que el FBI habría participado en su detención.

“La verdad es la verdad”, escribió el exfuncionario en referencia a los cuestionamientos de la presidenta sobre quién mentía en el caso Zambada.

Esta declaración se produjo horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara al exembajador por presuntamente haber violado tres instrumentos del derecho internacional al negar, el 9 de agosto de 2024, cualquier participación de agentes estadounidenses en el operativo.

Asimismo, la FGR señaló que, de confirmarse la intervención del FBI, se configurarían violaciones al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, al artículo 26 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados y a las prohibiciones de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General ni el Gobierno de la República han respondido a esta declaración.