FGR abre investigación sobre posible secuestro de 'Mayo' Zambada

De confirmarse dichas acciones, podrían tratarse de una serie de violaciones graves por los comentarios emitidos por autoridades estadounidenses

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que se abrieron nuevas carpetas de investigación sobre el posible secuestro y posterior detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán Loera ante las posibles violaciones graves efectuadas por las autoridades estadounidenses.

Con base en un reportaje sobre estos hechos, la fiscal Ernestina Godoy mencionó que, si los hechos se originaron en el territorio mexicano, podría ser una acción que viole la soberanía del país.

"En el secuestro de "El Mayo" como una operación ejecutada en territorio mexicano, lo que estaría constituyendo una acción que afectaría la soberanía de nuestro país", enfatizó Godoy.

En este ejercicio periodístico se mencionó que, a través de una declaración del personal del FBI, se constató que dicha agencia estadounidense fue la responsable de la operación que dio como resultado la captura de estos líderes criminales.

La aeronave de los años setenta en la que fue trasladado "El Mayo" Zambada junto a uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán sufrió diversas modificaciones materiales, así como el plan de vuelo.

"Según dicha publicación el reportero tuvo acceso al interior de la aeronave que se ve lo que ellos mencionan como "marcas de forcejeo y ventanas estrelladas", explicó Godoy.

De confirmarse dichas acciones, podrían tratarse de una serie de violaciones graves por los comentarios emitidos por autoridades estadounidenses como el del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.