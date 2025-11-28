Levantarán bloqueos; revisaran seguridad, agua y sectgor agrícola

La Segob manifestó su disposición "para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas"

A 13 horas de una mesa de negociación del gobierno federal con productores y transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos puntos del país.

Esto, para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

También se instalaron tres mesas de trabajo: una para abordar las inquietudes sobre la seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, manifestó su disposición "para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores".

La dependencia indicó que en la mesa de negociación de hoy se les informó a los productores y transportistas sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas.

David Estévez Gamboa, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), celebró que se llegaron a "acuerdos positivos" para todos los operadores, y agradeció a quienes resistieron en los bloqueos y participaron en esta "lucha".

Comentarios