Llegan Becas para el Bienestar a 12.8 millones de alumnos

Durante el bimestre mayo-junio se dispersan más de $23,620 millones de pesos para alumnos de educación básica, media superior y superior

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El sistema de Becas para el Bienestar mantiene actualmente una cobertura de 12 millones 876 mil 579 estudiantes en todo el país, informó el coordinador nacional del programa, Julio León, quien destacó que durante el bimestre mayo-junio se dispersan más de $23,620 millones de pesos en apoyos educativos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario presentó un balance de los distintos programas de becas y reportó avances en la entrega de tarjetas para el apoyo de útiles y uniformes escolares que comenzará a distribuirse en agosto.

“Hoy en día atendemos a 12 millones 876 mil 579 estudiantes a lo largo y ancho del país y en este bimestre se están dispersando 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos”, señaló.

Rita Cetina concentra la mayor cobertura

León detalló que la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, alcanzó una cobertura de 8 millones 216 mil 801 alumnos durante el último bimestre del actual ciclo escolar.

Del total, 176 mil 362 estudiantes corresponden a nivel preescolar, 2 millones 793 mil 193 a primaria y 5 millones 247 mil 246 a secundaria.

La inversión destinada a este programa durante mayo-junio asciende a 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos.

“En educación básica nos da ya una cobertura de ocho millones 216 mil 801 estudiantes”, destacó.

En el nivel medio superior, el programa atiende actualmente a 4 millones 180 mil 747 estudiantes de preparatoria.

Para este sector educativo, el Gobierno federal realiza una dispersión de $7 mil 943 millones 419 mil 300 pesos correspondientes al último bimestre del ciclo escolar.

León recordó que los depósitos continúan realizándose de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

En educación superior, los recursos se distribuyen mediante dos programas: Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca Gertrudis Bocanegra, implementada en el marco del Plan Michoacán.

Actualmente reciben apoyo 479 mil 31 estudiantes universitarios a través de Jóvenes Escribiendo el Futuro, mientras que otros 55,924 son beneficiarios de Gertrudis Bocanegra.

La inversión para ambos programas supera los $2,666 millones de pesos durante este periodo.

Avanza entrega de tarjetas para útiles y uniformes

Informó que ya se entregaron 2.1 millones de tarjetas del Banco del Bienestar a madres, padres y tutores, lo que representa un avance del 42% respecto a la meta prevista.

“Tenemos más o menos dos semanas y pico de trabajo y ya se han entregado 2.1 millones de plásticos, que representa un avance del 42 por ciento”, indicó.

El objetivo es concluir la distribución antes del 31 de julio para iniciar la dispersión de recursos durante agosto.

El funcionario recordó que el programa otorgará $2,500 pesos por cada alumno inscrito en una escuela primaria pública, independientemente del número de integrantes por familia.

“No es una beca por familia, son 2 mil 500 pesos por niño o niña que se encuentre en escuela primaria pública”, puntualizó.

Asimismo, pidió a madres, padres y tutores mantenerse atentos a las convocatorias que se publican en cada plantel educativo para conocer la fecha y horario de entrega de tarjetas.

Recomiendan usar la aplicación del Banco del Bienestar

Finalmente, León exhortó a los beneficiarios a descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar para consultar saldos, movimientos y fechas de depósito de manera directa.

También recordó que quienes no utilicen la aplicación pueden verificar sus recursos a través de la línea telefónica oficial de la institución bancaria.