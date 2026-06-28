Jameneí exige reforma al Poder Judicial para fortalecer confianza

Sus afirmaciones llegan en un momento en que el país registra un aumento de las ejecuciones de personas detenidas durante las protestas antigubernamentales

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, reclamó este domingo una profunda reforma del Poder Judicial para fortalecer la confianza ciudadana.

En un comunicado, el ayatolá afirmó que se buscarán acelerar los procesos judiciales y reforzar la lucha contra la corrupción.

"El papel del Poder Judicial en la República Islámica de Irán es proteger los derechos del pueblo, revitalizar los derechos públicos y las libertades legítimas, combatir la corrupción, aplicar la justicia, establecer las normas divinas y supervisar la aplicación de la ley".

La máxima autoridad política y religiosa de Irán afirmó que el resultado será el fortalecimiento de la confianza del pueblo en este pilar" de la República Islámica, así como la satisfacción divina.

También defendió un sistema judicial en el que "todo oprimido" encuentre amparo y en el que quienes ostentan poder no se atrevan a vulnerar los derechos de los demás.

Ayatolá insiste en que la sociedad espera que la transformación judicial

El líder supremo iraní insistió en que la sociedad espera que la transformación judicial deje de limitarse a documentos y planes y se traduzca en resultados concretos.

Jameneí añadió que la protección de los derechos de los ciudadanos no debe limitarse a los asuntos individuales, sino abarcar también los derechos públicos y sociales, como la seguridad económica, la igualdad de oportunidades, y el acceso equitativo a los recursos naturales.

Sus afirmaciones llegan en un momento en que el país registra un aumento de las ejecuciones de personas detenidas durante las protestas antigubernamentales.

Protestas sofocadas tras una dura represión que causó al menos 3,117 muertes

Las protestas de enero que exigían el fin de la República Islámica fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3,117 personas.

Organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA denunciaron en un reciente informe que la situación de los derechos humanos en Irán es "preocupante", ya que solo en junio se han registrado 127 ejecuciones y más de 800 detenciones relacionadas con la libertad de expresión.