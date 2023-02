López Obrador confirma diferencias con Ricardo Monreal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera dejo entre ver que, si existen diferencias el aspirante a la candidatura presidencial, Ricardo Monreal.

En lo señalado por el mandatario, las diferencias con Monreal residen en los términos de justicia y derecho, ya que el coordinador del Senado de Morena, tiene el pensamiento de guiarse más por la justicia en favor de las personas y no por los tecnicismos legales que indican las leyes.

Estas declaraciones despertaron la polémica entre ambos miembros de Morena, pero gracias a ello, el presidente reconoció que estas diferencias fomentan un diálogo, democracia y que es imposible poder pensar todos de la misma manera.

“Una diferencia que tenemos no es politiquera, es de fondo, esta es de fondo porque no solo es Ricardo el que piensa así, son muchísimos, y los abogados casi todos y yo no coincido con eso”