Mejía Berdeja podría ya no estar de subsecretario: AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Ricardo Mejía Berdeja, podría dejar el cargo y salir del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para postularse para las elecciones de gobernador en Coahuila.

Fue debido a la cuestión sobre la ausencia de Mejia Berdeja en 'las mañaneras' de los días jueves, cuando el funcionario presentaba el programa 'Cero Impunidad' y brindaba detalles sobre los avances en las investigaciones, que el mandatario federal aseguró que había probabilidades sobre la salida del subsecretario de Morena.

'Es muy probable, no he hablado con él, pero me enteré que aspira a ser el candidato de Coahuila, no se porque partido, es lo que tengo como información pero como cualquier ciudadano esta en su derecho', señaló López Obrador.