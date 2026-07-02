México enviará un buque con más ayuda humanitaria a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la embarcación transportará víveres e insumos reunidos mediante centros de acopio

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El Gobierno de México ampliará su apoyo a Venezuela tras los terremotos que devastaron varias regiones del país sudamericano.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el viernes partirá un buque de la Secretaría de Marina con un nuevo cargamento de ayuda humanitaria integrado por los insumos recolectados en distintos centros de acopio del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal presentó un balance de la asistencia enviada hasta ahora y adelantó que el siguiente envío buscará fortalecer la atención a la población afectada.

"Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela", señaló.

Más de 71 toneladas de ayuda enviadas

Sheinbaum detalló que México ha transportado hasta el momento 71.2 toneladas de ayuda humanitaria.

Explicó que en una primera etapa se enviaron 43.2 toneladas de insumos, mientras que el 2 de julio fueron trasladadas otras 28 toneladas, integradas por alimentos no perecederos, medicamentos y materiales solicitados por el gobierno venezolano.

"Se han hecho, además de la presencia de los 250 elementos, 43.2 toneladas de insumos que se enviaron, 28 toneladas el 2 de julio, que son desde alimentos no perecederos hasta medicamentos, que fue la solicitud del gobierno de Venezuela, y en total se han transportado 71.2 toneladas", indicó.

Plantas eléctricas y equipo de emergencia

Recordó que el 30 de junio fueron enviadas cinco plantas generadoras de energía, además de 80 kilogramos de material donado por la Cruz Roja Mexicana.

Un día después partieron otras tres plantas de emergencia equipadas con torres de iluminación y paneles solares, con lo que el total asciende a ocho equipos para abastecer de electricidad zonas afectadas por el desastre.

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El agrupamiento mexicano Yumare, integrado por elementos de las Fuerzas Armadas y personal especializado en protección civil, permanece en Venezuela colaborando con las autoridades locales.

Entre las tareas que realiza destacan la búsqueda y rescate de personas atrapadas en edificios colapsados, recorridos con binomios caninos, retiro de escombros, atención médica y primeros auxilios.

De acuerdo con el informe, entre el 26 de junio y el 1 de julio los equipos mexicanos lograron rescatar dos personas con vida y recuperar 40 cuerpos, además de rescatar un perro y brindar 1,411 consultas médicas y primeros auxilios.

Asimismo, se entregaron 13.1 toneladas de medicamentos para apoyar la atención de la emergencia.

Con el nuevo envío previsto para este viernes, México busca mantener el flujo de ayuda humanitaria mientras continúan las labores de rescate y recuperación en las zonas afectadas por los sismos.