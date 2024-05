México extradita a EUA a 'El Nini', miembro de 'Los Chapitos'

México extraditó a Estados Unidos al presunto jefe de seguridad de 'Los Chapitos', Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como 'El Nini'.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on the Extradition of Néstor Isidro Pérez Salas



🔗 https://t.co/VRSDAnjHci pic.twitter.com/O1nL7NiGlf