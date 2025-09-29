Cerrar X
México lidera inversión global en medio ambiente: Presidencia

Claudia Sheinbaum destacó que México destina $39 mil millones de pesos a programas ambientales, cifra superior a la inversión conjunta de otros países

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México invierte más en programas ambientales que cualquier otro país del mundo, gracias a la asignación de $39 mil millones de pesos para 2025, monto destinado principalmente al programa Sembrando Vida.

Durante su participación en la conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que, mientras se generan grandes expectativas en torno a los fondos internacionales para el clima, el país ha destinado recursos propios sin precedentes.

“México invierte más que todos los países juntos, y este programa es único en el mundo por su alcance social y ambiental”, afirmó.

Sembrando Vida: reforestación y biodiversidad

La mandataria defendió que Sembrando Vida no solo impulsa la reforestación a gran escala, sino que también promueve la conservación de la biodiversidad, en particular del maíz nativo.

“Este programa es único a nivel mundial, porque combina la plantación de árboles con la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades rurales”, señaló.

México apuesta por liderazgo ambiental

Sheinbaum destacó que, a diferencia de otros países que aportan cantidades mínimas a fondos internacionales, México ha decidido priorizar su inversión directa en territorio.

Esto, dijo, coloca al país como ejemplo de política pública verde y como un actor clave en la lucha global contra el cambio climático.

Por otra parte, al titular del Poder Ejecutivo federal, insistió en que los desafíos ambientales solo podrán enfrentarse de manera colectiva y global.

No obstante, subrayó que la apuesta de México busca enviar un mensaje claro: “no hay excusa para no invertir en el futuro del planeta”.

México muestra avances en energías limpias en Nueva York

Durante la semana por el clima en Nueva York, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, expuso las acciones concretas que impulsa México en materia ambiental.

Señaló que actualmente el país obtiene 22% de su energía de fuentes renovables y que, con el Plan México, se busca duplicar o triplicar esa cifra hacia 2035.

Bárcena explicó que cerca del 70 % de las termoeléctricas ya operan con gas natural, lo que ha permitido reducir el uso de combustóleo y, en consecuencia, las emisiones de carbono.

Además, destacó el avance en proyectos de ferrocarriles eléctricos, considerados clave para una infraestructura baja en carbono.

Alianza regional para bosques tropicales

México también anunció su adhesión, junto con Guatemala y Belice, a la iniciativa brasileña “Bosques Tropicales para siempre”, que busca proteger ecosistemas estratégicos como la gran selva maya.

Plan México: autos eléctricos y más industria nacional

El Plan México contempla además un giro en la industria automotriz y de transporte. Entre sus metas destacan:

  • Incrementar 10% la producción de autos nacionales, con el diseño y ensamblaje de un vehículo eléctrico popular
  • Aumentar 15% el contenido nacional en autopartes mediante sustitución de importaciones y desarrollo de baterías
  • Fabricar trenes y componentes en México
  • Impulsar 10 proyectos de transporte eléctrico en estados como Nuevo León, CDMX, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca

Bárcena recordó que Latinoamérica y el Caribe generan solo 11% de los gases de efecto invernadero, por lo que se requiere acción global conjunta. 

“El multilateralismo es la clave: no sirve que solo unos pocos actúen; necesitamos compromisos de todo el mundo”, afirmó.

Con estos proyectos, México busca no solo mitigar el cambio climático, sino también reposicionarse como líder regional en energías limpias, transporte sostenible y conservación ambiental.

 

 

 

 


