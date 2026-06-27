México repatriará a 26 connacionales desde Venezuela

La SRE informó que 73 mexicanos se encuentran a salvo en Venezuela y que 26 solicitaron regresar voluntariamente al país

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que brindará apoyo para la repatriación voluntaria de 26 mexicanos que permanecen en Venezuela tras los terremotos registrados esta semana, los cuales han dejado un saldo de al menos 920 personas fallecidas y 3 mil 360 heridas.

La dependencia señaló que, mediante la Embajada de México en Venezuela, se logró establecer contacto telefónico y por correo electrónico con 73 connacionales, tanto residentes como personas que se encontraban de tránsito en ese país al momento de los sismos.

La @SRE_mx informa que, tras los sismos registrados en Venezuela, el personal de la @EmbamexVen de la Cancillería ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito. Todas se encuentran con buen estado de salud y… pic.twitter.com/9x5gdrKhaZ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 26, 2026

Todos los mexicanos localizados están a salvo

La Cancillería confirmó que las 73 personas contactadas se encuentran en buen estado de salud y permanecen en sitios seguros.

Del total de connacionales localizados, 26 manifestaron su intención de regresar voluntariamente a México y serán repatriados con apoyo de vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana.

México mantiene apoyo humanitario

La SRE destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó ayuda humanitaria a Venezuela, además de enviar 250 elementos especializados en labores de rescate para apoyar a las autoridades de ese país.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Embajada de México en Venezuela, que continúa realizando acciones de asistencia y protección consular para los ciudadanos mexicanos afectados por la emergencia.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades venezolanas, los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles han dejado un saldo de al menos 920 personas fallecidas y 3 mil 360 lesionadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que la Embajada de México en Caracas mantiene disponibles sus canales de atención para emergencias a fin de brindar apoyo a los connacionales que lo requieran.