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Nacional

México y Estados Unidos fortalecen coordinación en seguridad

Ambos países impulsan un nuevo Grupo Bilateral de Implementación para reforzar la cooperación en seguridad fronteriza y combate al crimen

  • 13
  • Junio
    2026

Representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron el pasado 12 de junio una reunión del Grupo Bilateral de Implementación, un nuevo mecanismo de diálogo en materia de seguridad que forma parte del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Durante el encuentro, ambas delegaciones destacaron los resultados obtenidos en los últimos meses mediante acciones coordinadas entre los dos países.

Entre los avances reportados sobresalen una reducción de 76% en los aseguramientos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos y una disminución de 22.1 por ciento en las muertes por sobredosis relacionadas con el consumo de opioides sintéticos.

Prioridad al combate del crimen transnacional

Los representantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones para combatir el tráfico ilícito de armas y continuar los esfuerzos orientados a desarticular organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de drogas y otros delitos.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la cooperación bilateral en materia de seguridad se desarrolla bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial de ambos países, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, así como cooperación sin subordinación.

Las delegaciones reiteraron que los desafíos de seguridad requieren esfuerzos coordinados y sostenidos para proteger la seguridad, la salud y el bienestar de las poblaciones de México y Estados Unidos.

La reunión se realizó en el contexto de la apertura de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México. Asimismo, se informó que la próxima sesión del Grupo Bilateral de Implementación se llevará a cabo en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.


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