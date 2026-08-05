Roza comercio entre México y EUA los $500 millones de dólares

El intercambio bilateral creció 14.36% en el primer semestre y consolidó a México como el principal socio comercial de Estados Unidos

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En el primer semestre del año, el comercio bilateral de bienes entre México y Estados Unidos impuso una nueva marca al llegar a $493,734 millones de dólares y practicamente rozar los $500,000 millones de dólares.

Se trata de un monto sin precedentes para un periodo similar desde el inicio de la serie histórica, iniciada en 1999.

Ese monto representó un crecimiento de 14.36% respecto al mismo periodo de 2025, lapso en que el intercambio de bienes y servicios entre las dos economías se ubicó en $431,734 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Con ello, México refrendó su posición como el mayor socio comercial de la economía estadounidense, al ser su principal proveedor de bienes, así como también su comprador número uno de mercancías según datos al cierre de junio pasado.

Con respecto al comercio total de Estados Unidos con el resto del mundo, de $2.98 billones de dólares en el acumulado de enero a junio de 2026, la economía mexicana registró una tasa de participación el 16.54% frente al total, lo que representó un nuevo máximo histórico.

En el desglose se observa que México realizó exportaciones hacia Estados Unidos por un total de $298,157 millones de dólares en el acumulado de enero a junio de 2026, su mayor valor monetario en la historia para un primer semestre desde 1999.

Lo anterior reflejó la fortaleza del sector exportador nacional ya que los envíos de mercancías se expandieron a una tasa de 12.95% respecto a la primera mitad de 2025, cuando sumaron $263,971 millones de dólares.

Además, tan sólo en junio, la economía mexicana realizó exportaciones hacia Estados Unidos por un total de $55,255 millones de dólares, un repunte de 23.25% anual.

De manera paralela, el Departamento de Comercio dio a conocer que las importaciones de México desde Estados Unidos acumularon un valor récord de $195,577 millones de dólares durante el primer semestre del 2026.