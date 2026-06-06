México y EUA fortalecen cooperación en seguridad marítima

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, realizó una gira de trabajo en Washington del 3 al 5 de junio, donde sostuvo reuniones con altos mandos de la Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos para fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad marítima.

El mar nos conecta y la cooperación nos fortalece.



Del 03 al 05 de junio se llevó a cabo un encuentro de alto nivel con autoridades navales de México y del Departamento de Marina y de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) en Washington, D.C., para consolidar… pic.twitter.com/JteFLGyNsQ — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 6, 2026

Durante los encuentros, ambas naciones revisaron estrategias conjuntas enfocadas en la protección de rutas comerciales, el combate a actividades ilícitas en el mar, la búsqueda y rescate de personas, así como la preservación de los recursos marinos.

Refuerzan acciones contra amenazas comunes

Las autoridades analizaron mecanismos de cooperación para enfrentar delitos transnacionales y fortalecer la vigilancia en zonas marítimas de interés compartido.

Como parte de los trabajos, representantes estadounidenses reconocieron las capacidades operativas de la Armada de México, destacando su modelo de vigilancia marítima basado en el uso coordinado de buques, helicópteros, patrullas interceptoras y sistemas no tripulados para tareas de monitoreo y seguimiento.

Uno de los temas centrales de la agenda fue el fortalecimiento de la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), un mecanismo que facilita el intercambio de información estratégica y la coordinación de operaciones contra actividades ilícitas en el entorno marítimo.

Impulsan búsqueda y rescate

La Secretaría de Marina informó que los acuerdos alcanzados contemplan la reactivación de ejercicios binacionales de búsqueda y rescate, así como la ampliación de programas de capacitación especializada para personal naval.

Asimismo, se acordó fortalecer la capacidad de respuesta conjunta ante emergencias marítimas mediante la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas.

Entre ellas destaca el sistema SAROPS 4.5, diseñado para agilizar la localización de personas, embarcaciones y aeronaves en situaciones de emergencia dentro del ámbito marítimo.

La agenda de trabajo también abordó temas relacionados con la ciberseguridad, la protección de infraestructura portuaria, la formación académica de personal especializado y la interoperabilidad operativa entre las instituciones navales de ambos países.

Comentarios