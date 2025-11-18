Cerrar X
Nacional

Minimiza Federación alerta de viaje que lanzó Canadá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó la alerta de Canadá para 13 estados por violencia y afirmó que el turismo seguirá creciendo

  • 18
  • Noviembre
    2025

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la alerta de viaje que el gobierno de Canadá emitió el 17 de noviembre de 2025 para 13 estados de México debido al incremento de la violencia y la presencia del crimen organizado.

“Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos… 11% más de turistas canadienses, o sea que van a seguir llegando. México es hermosísimo y estas alertas, pues vamos a averiguarlas con la embajada de Canadá pero no sirven de mucho”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum agregó que, pese a las advertencias, “siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses y europeos tanto al sureste como al centro del país”, por lo que consideró que la percepción internacional del destino mexicano sigue siendo positiva.

Canadá pide extremar precauciones por violencia en varias regiones

El gobierno canadiense actualizó el 13 de noviembre de 2025 su alerta de viaje, señalando riesgos de violencia y actividad del crimen organizado en Sinaloa, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Nayarit, aunque en cada entidad precisó excepciones donde considera segura la movilidad de sus ciudadanos.

Entre los señalamientos más relevantes, la alerta destaca que en Sinaloa se registran enfrentamientos frecuentes entre grupos armados, incluso en Culiacán y áreas de Mazatlán fuera de las zonas turísticas, y reporta casos recientes de detenciones de vehículos por grupos criminales en rutas estatales.

La advertencia canadiense sugiere a los viajeros extremar precauciones, mantenerse informados mediante medios locales, evitar traslados innecesarios y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades mexicanas.

En caso de ser víctimas de un delito, Ottawa aconseja presentar la denuncia de inmediato y contratar a un abogado local para garantizar seguimiento al caso, pues advierte que, sin asistencia legal, las investigaciones pueden quedar inconclusas o prolongarse antes de llegar a juicio.

 

 


