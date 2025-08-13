Cerrar X
Nacional

Gobierno minimiza alerta de EUA: 'México sigue siendo seguro'

Sheinbaum minimizó la nueva alerta de viaje del Departamento de Estado de EUA que recomienda a sus ciudadanos evitar o reconsiderar visitar algunos estados

  • 13
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que la mayor parte del país represente un riesgo significativo en materia de seguridad, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una alerta para no viajar o reconsiderar visitas a 30 de 32 estados mexicanos.

La alerta emitida el martes clasifica a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas como regiones de alto riesgo, recomendando a los ciudadanos estadounidenses no viajar a estas entidades.

Otros 10 estados, como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, se incluyen en la categoría de “reconsiderar el viaje”, mientras que los 16 estados restantes, incluidos la CDMX, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo, requieren extremar precauciones.

Dicha alerta señala riesgos como secuestros, homicidios, robos y extorsiones, especialmente en áreas con presencia de grupos delictivos organizados.

Sheinbaum destaca atractivo turístico y residentes estadounidenses

Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que las alertas forman parte de un procedimiento recurrente de las autoridades estadounidenses y resaltó que los principales destinos turísticos del país continúan siendo populares entre los viajeros de Estados Unidos.

“Lo que digo es que la gente sigue viniendo a México (...) La gente sigue viniendo, pues, como México no hay dos”, afirmó Sheinbaum, recordando que alrededor de un millón de estadounidenses viven en el país, principalmente en el sureste, la península de Baja California, el Pacífico y la Ciudad de México.

Por su parte, el gobierno estadounidense sugiere que sus ciudadanos se mantengan informados y eviten ciertas áreas durante sus viajes, sin embargo la titular del Poder Ejecutivo federal, destacó que la alerta no refleja la realidad general de seguridad en México, y defendió que los turistas continúan visitando el país de forma habitual.


