Morena ajustará presupuestos del INE, Poder Judicial y TEPJF

Ricardo Monreal adelantó que Morena recortará los presupuestos del INE, Poder Judicial y TEPJF, asegurando que no hay justificación para aprobar montos elevados

  • 25
  • Septiembre
    2025

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que prevén un recorte a los presupuestos del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al Poder Judicial se le aprobaron $70,983 millones de pesos para 2025, y solicitó $14,976 millones de pesos más para el próximo año; sin embargo, Monreal señaló que no serán aprobados.

“Fue la pasada Corte que está planteando $15,000 millones de pesos más. Yo no creo que queden éstos, yo creo que se va a ajustar a la baja, cuando menos esos $15,000 millones de pesos”, afirmó.

En el caso del INE, el propio Instituto solicitó $4,000 millones de pesos menos del presupuesto que le fue aprobado para 2025, que fue de $27,000 millones de pesos; no obstante, Morena todavía buscará reducirlo.

“El Instituto Nacional Electoral, que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja. El año pasado fueron $27,000 millones de pesos; el Instituto plantea $22,000 ahora, pero creo que vamos todavía a reajustarlo a la baja. El INE, porque no hay elecciones, no hay elección del poder judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores”, explicó.

En el caso del Tribunal Electoral, éste solicitó $260 millones de pesos más para 2026, pero tampoco se los otorgarán, aseguró Ricardo Monreal, para este año tuvo un presupuesto de $3,749 millones de pesos. 

Presupuesto 2025 bajo la lupa de Morena

Ricardo Monreal adelantó que habrá recortes al Poder Judicial, INE y TEPJF.
 
Poder Judicial

  • Presupuesto aprobado 2025: $70,983 mdp
  • Solicitud extra: $14,976 mdp
  • Morena: recorte de al menos $15,000 mdp

INE

  • Presupuesto aprobado 2025: $27,000 mdp
  • Solicitud 2026: $22,000 mdp (−4,000 mdp)
  • Morena: busca reducirlo aún más, por no haber elecciones

TEPJF

  • Presupuesto aprobado 2025: $3,749 mdp
  • Solicitud 2026: 260 mdp
  • Morena: prevé reducir su solicitud

