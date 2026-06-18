Muere conductor tras choque e incendio en Periférico, Tlalpan

Un automovilista falleció tras chocar contra una barrera e incendiarse su vehículo en el Segundo Piso del Periférico, en Tlalpan

Un conductor perdió la vida la mañana de este jueves luego de que el vehículo en el que viajaba se impactara contra una barrera de contención y se incendiara sobre el Segundo Piso del Periférico, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El accidente ocurrió en la colonia Sección XVI, a la altura de Viaducto Tlalpan y cerca de la incorporación hacia la autopista México-Cuernavaca, de acuerdo con los primeros reportes.

Conductor murió dentro del vehículo

Tras el impacto, la unidad comenzó a arder y el conductor quedó atrapado en el interior, donde falleció calcinado. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de la víctima.

Personal de emergencia acudió al lugar para atender el siniestro.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México logró extinguir el incendio y posteriormente realizó las maniobras necesarias para retirar el vehículo y liberar la vialidad.

Las labores de atención ocasionaron complicaciones en la circulación sobre Periférico Sur y en los accesos cercanos a Viaducto Tlalpan, debido a la presencia de unidades de emergencia y los trabajos para controlar el incendio.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras peritos y personal ministerial realizaban las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo y el retiro de la unidad siniestrada.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado qué originó el accidente y señalaron que será la investigación la que establezca si el choque estuvo relacionado con exceso de velocidad, una falla mecánica u otra circunstancia.