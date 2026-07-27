Aunque las autoridades no han confirmado la causa de muerte, versiones preliminares apuntan a un incidente relacionado con un arma de fuego

Inicio / Nacional / Muere Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán; Fiscalía investiga

El alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero, Daniel Méndez Flores, murió el domingo 26 de julio, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), que desplegó personal ministerial y pericial para esclarecer lo ocurrido.

La autoridad estatal confirmó la apertura de una carpeta de investigación y señaló que especialistas se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

“Personal de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales se trasladan al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer oficialmente la causa del fallecimiento del presidente municipal.

Sin embargo, versiones preliminares señalan que la muerte estaría relacionada con un incidente ocurrido mientras se manipulaba un arma de fuego.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el arma se habría accionado de manera accidental, provocando lesiones de gravedad al alcalde.

Tras el incidente, Daniel Méndez fue trasladado al Hospital de Huamuxtitlán, donde personal médico intentó atenderlo. No obstante, al llegar al centro hospitalario únicamente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las indagatorias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso.

Peritos y agentes ministeriales trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios que permitan reconstruir lo sucedido.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido información adicional sobre los resultados preliminares de las investigaciones.