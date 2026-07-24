Chris Anne, madre de Ben Affleck, muere a los 83 años

La educadora y activista perdió la vida a causa de un cáncer de páncreas tras haber cumplido su último deseo rodeada de su familia.

Chris Anne Affleck, madre de los reconocidos actores y cineastas Ben y Casey Affleck, falleció a los 83 años de edad, según informó la revista People. Aunque su deceso ocurrió el pasado 2 de junio, la noticia trascendió públicamente hasta ahora.

A la matriarca de la familia Affleck se le diagnosticó un cáncer de páncreas en diciembre de 2025, momento en el que los médicos le dieron un pronóstico de seis meses de vida.

De acuerdo con testimonios de sus allegados, el mayor anhelo de Chris tras recibir el diagnóstico era presenciar la graduación de preparatoria de su nieto Atticus. La educadora pudo cumplir su deseo al asistir al evento familiar el pasado 31 de mayo, pocos días antes de su fallecimiento.

Una vida dedicada a la enseñanza

Más allá de la fama de sus hijos, Chris Anne Affleck construyó una sólida trayectoria profesional de 34 años como profesora en el sistema de educación pública, además de destacar por su firme compromiso como activista en la lucha por los derechos civiles.

Su papel fue fundamental en la vida y carrera de sus hijos, especialmente tras divorciarse cuando Ben tenía 12 años. A medida que crecía el interés de su hijo mayor por la actuación, Chris facilitó sus primeros pasos en la industria del entretenimiento al vincularlo con su excompañera de cuarto en la Universidad de Harvard, la directora de casting Patty Collins, lo que le permitió acceder a sus primeras audiciones para televisión y publicidad.

Un lazo entrañable y recuerdo en Hollywood

Uno de los momentos más recordados en la trayectoria pública de Chris ocurrió durante la entrega de los Premios Óscar de 1998, cuando acompañó a Ben a la gala donde este se coronó ganador en la categoría de mejor guion original por "En Busca del Destino", premio que compartió con Matt Damon.