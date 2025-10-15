Multará EUA con US$5,000 a quienes crucen ilegalmente

La Embajada de Estados Unidos en México informó que el gobierno estadounidense impondrá una multa de hasta $5,000 dólares a todas aquellas personas que crucen ilegalmente la frontera hacia su territorio.

El vocero de la sede diplomática, David Arizmendi, explicó la medida a través de un video difundido en redes sociales, donde llamó a respetar las leyes migratorias.

“Se aplicará una nueva multa de cinco mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos. ¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente, enfrentarás graves consecuencias”, advirtió.

Un día antes, la embajada estadounidense recordó que reingresar al país después de una deportación también conlleva sanciones graves, incluyendo prisión.

“Reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel. Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel”, publicó la misión diplomática en la red social X bajo el hashtag #NiLoIntentes.

Cabe señalar que las autoridades estadounidenses precisaron las posibles penas:

Hasta dos años de prisión por ingreso ilegal

Diez años si la deportación fue por un delito grave

Veinte años si el retorno ocurre tras una condena con agravantes

Por otra parte, el gobierno estadounidense también informó la implementación de una tarifa de $1,000 dólares para las personas que soliciten el beneficio de “parole”, un permiso temporal de residencia otorgado por razones humanitarias.

Dicha medida, anunciada este miércoles, busca regular el flujo de migrantes que acceden a este programa especial.

