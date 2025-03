¿Trump multará a quienes hablen español en Estados Unidos?

En redes sociales se ha difundido el falso rumor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una ley para sancionar a quienes hablen español en lugares públicos, con multas de hasta $5,000 dólares, sin embargo no hay evidencia de esta normativa y tanto fuentes gubernamentales como expertos han desmentido la información.

El 1 de marzo, la Casa Blanca designó el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, un cambio que, hasta entonces, no estaba reconocido en la legislación federal, pero este ecreto no prohíbe el uso de otros idiomas ni establece sanciones para quienes hablen español.

Según una revisión del documento oficial y consultas con fuentes diplomáticas, la orden ejecutiva firmada por Trump solo revoca una directiva de la era Clinton que pedía a las agencias federales facilitar servicios en otros idiomas, pero no obliga a que estos dejen de ofrecerse.

Una fuente de la Embajada de EUA en México confirmó a EFE que esta decisión no impide que las agencias continúen brindando atención en español ni limita el uso de otros idiomas en el país.

"Ley del silencio hispano" y desinformación en redes

Videos en plataformas como Facebook y TikTok han promovido la idea de una supuesta ‘ley del silencio hispano’, pero una búsqueda en bases de datos oficiales y en Google no arroja ningún resultado que confirme su existencia.

Tampoco hay registros en archivos periodísticos de una normativa similar.

En algunas publicaciones, se muestran imágenes de Trump sosteniendo un cartel que dice: "No speaking Spanish in public". No obstante, un análisis con la herramienta de verificación Iveres, de RTVE y la Universidad Autónoma de Barcelona, determinó que estas imágenes tienen un 99% de probabilidad de haber sido creadas con inteligencia artificial.

Elementos como bordes borrosos y colores inusualmente nítidos confirman su manipulación digital.

Cabe recordar que la única modificación reciente fue la declaración del inglés como idioma oficial, sin implicaciones legales para el uso de otras lenguas.

