Negocia México con EUA para evitar aranceles a vehículos pesados

Claudia Sheinbaum informó que su gobierno mantiene conversaciones con Estados Unidos para evitar la aplicación del arancel del 25% anunciado por Donald Trump

  • 07
  • Octubre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su gobierno ya mantiene conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar que se apliquen los aranceles del 25% a los camiones medianos y pesados importados, impuestos anunciados por el presidente Donald Trump y que entrarían en vigor el 1 de noviembre.

“Vamos a buscar un acuerdo antes del primero de noviembre. Si es necesario, podría haber una llamada personal con el presidente Trump. Por ahora, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está dialogando con su homólogo estadounidense y con el embajador de Tratados Comerciales”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El anuncio de Trump, hecho el lunes, afecta a todos los países exportadores de vehículos pesados, incluidos México y Canadá, socios del T-MEC. 

Sheinbaum aclaró que la medida “no es exclusiva para México”, aunque reconoció que impactará especialmente al país, ya que es uno de los principales exportadores del sector.

“Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo. El arancel no es directo contra nosotros, pero nos afecta más por nuestro volumen de exportación”, puntualizó.

Cabe señalar que la industria automotriz mexicana es una de las más importantes del país, con exportaciones de vehículos pesados superiores a los $40 mil millones de dólares anuales.

Solo entre enero y julio, Estados Unidos importó $32 mil 410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, de los cuales casi el 80% provino de México, según datos del Departamento de Comercio estadounidense.

Durante su intervención, Sheinbaum también abordó la relación bilateral en temas de seguridad, destacando los avances logrados durante la visita del secretario de Estado de EUA, Marco Rubio.

Explicó que ambos gobiernos alcanzaron un nuevo “marco de entendimiento” con cuatro ejes: cooperación basada en respeto a la soberanía, intercambio de información, combate al narcotráfico y actuación coordinada sin injerencias.

Por otra parte, el gobierno mexicano reiteró su compromiso de mantener el diálogo abierto con Washington tanto en temas comerciales como de seguridad.

La titular del Poder Ejecutivo federal, aseguró que su administración hará “todo lo posible” para proteger la competitividad del sector automotor y garantizar que México conserve su posición estratégica en el mercado norteamericano.


