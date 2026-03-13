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Nacional

Gobierno negocia con agricultores ante caída en precios de granos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mantiene diálogo con agricultores que reclaman apoyos ante la caída mundial de precios de granos

  • 13
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mantiene negociaciones con productores agrícolas ante la caída internacional en los precios de granos, una situación que ha generado inconformidad en el sector.

Durante la conferencia matutina realizada en Manzanillo, Colima, la mandataria respondió a advertencias de bloqueos por parte de organizaciones campesinas.

“No es verdad que no haya diálogo y que no haya trabajo con los agricultores”, aseguró.

Sobreproducción mundial presiona precios

Sheinbaum explicó que la situación del campo está influida por factores globales, especialmente por una sobreproducción internacional de granos.

“Es un año especial porque los precios han caído mucho, particularmente de maíz, frijol y sorgo”, explicó.

La mandataria señaló que esta tendencia ha impactado directamente en los ingresos de los productores.

Negociaciones con productores de Sinaloa

Además, detalló que actualmente se trabaja con agricultores de Sinaloa, uno de los principales estados productores del país.

“Hoy se está trabajando con la producción de maíz de Sinaloa, que tiene una cosecha en tiempo distinto a la del Bajío”, señaló.

El objetivo, dijo, es alcanzar acuerdos que permitan estabilizar el mercado.

Prioridad para pequeños productores

También, la titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que el gobierno prioriza a los agricultores con menor capacidad económica.

“Se está buscando llegar a las mejores condiciones posibles, apoyando en primer lugar al pequeño productor y después al productor mediano”, manifestó.

Por otra parte, sostuvo que mantener la producción agrícola es una responsabilidad central del Estado para garantizar la seguridad alimentaria del país.


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