No se cubrirá a nadie: Sheinbaum sobre caso de Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tajante este lunes al referirse al caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de tener vínculos con el grupo criminal La Barredora.

En conferencia desde Palacio Nacional, subrayó que no se encubrirá a nadie, sin importar filiación partidista.

“Esta persona que fue secretario de Seguridad de Tabasco es investigada y ya tiene una orden de aprehensión por parte de la FGR. Es muy distinto a otros casos como el de García Luna en Estados Unidos.

Aquí, cuando hubo conocimiento del vínculo, se abrió la carpeta de investigación y se giró la orden”, explicó la mandataria.

Sheinbaum también llamó a evitar juicios mediáticos sin sustento legal. Aseguró que la FGR cuenta con autonomía para proceder y reiteró que el Gobierno federal no intervendrá para proteger a nadie.

“Si la Fiscalía tiene evidencias contra alguien, sea o no de Morena, que se proceda. Nosotros no cubriremos a nadie. Pero de igual forma, no estamos de acuerdo con linchamientos mediáticos sin pruebas”, señaló.

🗣️La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que no se cubrirá a nadie respecto al caso del morenista Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad en #Tabasco. pic.twitter.com/8TuZZc6mg8 — El Horizonte (@ElHorizontemx) July 21, 2025

Adán Augusto se pone a disposición de autoridades

El caso ha puesto bajo los reflectores al exgobernador de Tabasco y actual senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien nombró a Bermúdez Requena como titular de Seguridad en su administración (2019-2021).

En un comunicado publicado el 18 de julio, López Hernández aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades si así se le requiere. Destacó que durante su mandato se logró contener la violencia en la entidad.

“Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos”, escribió. “Aunque no he sido requerido, estoy a la orden”, añadió.

Bermúdez Requena, acusado de liderar a La Barredora

Según autoridades federales, Bermúdez Requena es señalado como líder operativo del grupo delictivo La Barredora, y actualmente cuenta con una orden de aprehensión emitida desde febrero de 2024.

Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco entre diciembre de 2019 y enero de este año.

Información preliminar sugiere que el exfuncionario podría encontrarse actualmente en Brasilia, Brasil, aunque no ha sido confirmado por las autoridades mexicanas.

Investigación continuará sin distinciones, asegura presidencia

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, dejó en claro que su administración no encubrirá actos de corrupción ni vínculos con el crimen organizado, independientemente de la militancia política de los involucrados.

“La posición del Gobierno es clara: si hay pruebas, que se actúe. Si no las hay, no se permitirá una campaña de desprestigio sin fundamento”, concluyó.

