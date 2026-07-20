Panistas exigen liberar a Ernesto Ruffo en Tijuana

Legisladores y simpatizantes del PAN exigieron la liberación del exgobernador de Baja California y demandan un trato igualitario en las investigaciones

Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), acompañados por legisladores y exfuncionarios, se manifestaron este lunes frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana para exigir la liberación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por su presunta relación con una red de contrabando de combustibles.

A la protesta acudieron alrededor de un centenar de personas, entre ellas el diputado federal César Damián Retes, el senador José Máximo García López, regidores panistas y exdirigentes del partido, así como los exgobernadores Héctor Osuna Jaime y José Guadalupe Osuna Millán. Durante la movilización, los asistentes bloquearon la vialidad frente a la delegación de la FGR, recolectaron firmas y portaron cartulinas con mensajes como "Libertad a Ruffo" y "Piso parejo".

Los manifestantes cuestionaron la actuación del gobierno federal y aseguraron que existe un trato desigual en las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. En ese contexto, señalaron que, mientras se procedió contra Ruffo Appel, no se han abierto indagatorias contra otros gobernadores señalados públicamente por supuestos nexos con grupos delictivos.

De manera paralela, un grupo de ciudadanos presentó una denuncia penal contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, derivada de la difusión de audios en los que, según los denunciantes, se comprometería información relacionada con la seguridad del estado. Los inconformes solicitaron que las autoridades federales investiguen el caso y actúen con los mismos criterios en todas las indagatorias.