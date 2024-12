Pasa presupuesto, con megacortes al INE y Poder Judicial

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025, que prevé un monto de gasto total por $9 billones 302,000 de pesos, y reasignaciones al proyecto original por $44,000 millones de pesos.

En una discusión que duró poco más de cuatro horas, el dictamen se avaló por 349 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, PT y PVEM, así como 129 sufragios en contra por parte del PRI, PAN Y MC.

La Cámara de Diputados se impuso y acordó hacer ajustes y reasignaciones de hasta $44,000 millones de pesos al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2025 (PEF) que presentó el Ejecutivo, para beneficiar a las universidades, la cultura, el campo, al Ejército, entre otros rubros.

De acuerdo con el dictamen -aprobado ya en la Comisión de Presupuesto con 34 votos a favor de la mayoría de la 4T y 12 en contra del PAN, PRI y MC- el mayor recorte se hace al Poder Judicial con $14,042 millones de pesos, y al Instituto Nacional Electoral (INE) con $13,476 millones.

En el debate, el diputado del PRI, Mario Zamora, denunció que “este presupuesto no responde a lo que la mayoría de los mexicanos quiere, y por eso vamos a votarlo en contra”, mientras que el diputado tricolor, Jericó Abramo Masso, acusó que el PEF 2025 es ”opaco”: “Este presupuesto no garantiza salud, este presupuesto que no brinda garantías de crecimiento en que hoy exige mucho y hasta el momento en el presupuesto está viendo muy poco”.

Lo anterior, mientras era respaldado por su bancada, quienes se acompañaron de una lona con la leyenda “eliminemos el Fobaproa”.

Por parte del PAN, las diputadas y los diputados pasaron a la tribuna acompañados por dos lonas con las leyendas #Nomásdespilfarro y #PresupuestoqueSirva. Héctor Saúl Téllez Hernández, adelantó que tampoco apoyarían el PEF 2025, “porque es completamente continuista”.

“Se le vuelven a imprimir recursos a un hoyo fiscal llamado Tren Maya con más de $40,000 millones de pesos y por más que nos digan que viene la segunda etapa de carga para el Tren Maya, lo cierto es que la etapa de pasajeros ha sido un completo desastre, ni tampoco podemos avalar que la refinería de Dos Bocas vuelva a tener más recursos $136,000 millones de pesos en una partida que no ha sido explicada”, dijo.

