Presenta AMLO su sexto y último informe de gobierno

Durante la mañana de este domingo, 1 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció, a presentes en el Zócalo de la Ciudad de México, su sexto y último informe de gobierno.

Este evento se realiza a un mes previo a la entrega de la banda presidencial a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que recibirá el relevo el próximo primero de octubre.

"El legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo, es lo que nos distingue y nos sitúa cómo un país de virtudes y grandeza", arrancó el presidente.

Presumió que no le tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal, por lo que pudo fincar una etapa nueva que se conoce como "la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México".

AMLO recordó que el pasado 5 de febrero envió 20 iniciativas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión para "regresar el sentido popular y revolucionario que tuvo desde su redacción en 1917".

"Estas iniciativas son contrapuestas a las aprobadas durante el nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo sino en ajustar el marco legal para beneficiar a una minoría rapaz", agregó

Porgramas Sociales

Presentó avances en materia de combate a la desigualdad y salario durante su administración:

El número de mexicanos en situación de pobreza se redujo de 34.3 millones a 24.7 millones, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales.

Los adultos mayores reciben una pensión de 6 mil pesos bimestrales.

En materia de programas y apoyos que se entregaron durante sus seis años de administración en materia educativa detalló:

Un millón 32 mil 895 estudiantes universitarios de familias pobres han recibido una beca educativa bimestral.

Se apoya cada año a 262 mil madres solteras, para que sus hijos no abandonen la escuela.

Se entregaron 85 mil millones de pesos de manera directa a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 174 mil escuelas públicas.

El Fondo de Cultura Económica (FCE) ha editado un total de 17 millones 365 mil libros.

Aumentó el sueldo de los trabajadores de la educación en 48% y ningún maestro de educación básica gana menos de 17 mil pesos mensuales.

Se basificaron a 960 mil trabajadores de la educación.

El presidente informó que el próximo 17 de septiembre se reunirá con las delegaciones de atletas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, quienes cursan actualmente la justa deportiva, de París 2024.

También, destacó que durante su administración se ha invertido en el bienestar de las y los mexicanos:

Se han invertido 132 mil millones de pesos en el financiamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) "que ha permitido ayudar en regiones pobres y marginadas del poder".

Se construyeron 2 mil 750 sucursales del Banco del Bienestar.

Se creó el programa "Tandas para el Bienestar" que tiene como objetivo apoyar a los mexicanos que forman parte de la "economía informal".

Se destacó la creación de la Financiera para el Bienestar, la cual otorga pequeños créditos y entrega remesas para las familias de migrantes con comisiones justas.

2 millones de productores y 200 mil pescadores reciben ayuda económica directa.

Se entregan fertilizantes de manera gratuita a todos los pequeños productores del país.

El programa Sembrando Vida, 433 mil campesinos son apoyados para cultivar sus parcelas y es el programa más de reforestación más importante del mundo.

De 2018 a 2023 la producción de alimentos del sector agropecuario y pesquero aumentó a 259 millones de toneladas.

La balanza agroindustrial del sexenio pasó de 3 mil 134 millones de dólares 6 mil 909 millones de dólares.

En materia de salud, el presidente destacó:

23 estados están afiliados al Sistema de Salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, IMSS-BIENESTAR.

Se cuenta con 11 mil 935 unidades médicas o Centros de Salud, 669 hospitales, 42 mil 322 médicos generales, 126 mil 762 enfermeras y 30 mil 346 especialistas.

Se ha basificado a 176 mil 808 trabajadores de la salud.

Hoy se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social.

Se han creado 11 mil 774 comités del programa la Clínica es Nuestra.

Se rescató al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la corrupción.

Asimismo, Obrador aseguró haber cortado "de tajo" con la corrupción en el Poder Ejecutivo, detallando que el combate a este tipo de prácticas ha ahorrado 2 billones de pesos durante el sexenio.

Economía

Por otra parte, en el presupuesto anual, se destacó que paso de 5.3 billones, en 2018, a 9.1 billones de pesos en 2024, lo que significa un incremento de 71.7% en términos nominales. Además, destacó que el crecimiento de la deuda pública fue menor que en los sexenios anteriores, ya que, durante su sexenio solo creció 4.9%.

México ocupa el lugar número 12 en la economía mundial.

En 2023 la inversión extranjera fue de 36 mil millones de dólares y en el primer semestre de 2024 se han recibido 31 mil millones de dólares.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos.

Por primera vez en 56 años, el peso no se ha devaluado y, por el contrario, la moneda mexicana ocupa el segundo lugar en fortaleza con referencia al dólar.

En el Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) hay inscritos 22 millones 389 mil 835 trabajadores, 2 millones 310 mil empleos más que en 2018.

Aseguró que durante su administración se ha actuado de manera respetuosa con la división de los Poderes de la Unión, y se ha "denunciado con hechos actos de corrupción e influyentísimo", por lo que reiteró que envió al Congreso una iniciativa "para que el pueblo elija a jueces, ministros y magistrados", en referencia a la Reforma Judicial.

Explicó que el objetivo de la reforma es que los juzgadores en México "impartan justicia en beneficio de todos y no sean exclusivos de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco".

Destacó que se logró cumplir el compromiso de no aumentar en términos reales el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, “en algunos casos, incluso, se redujeron”.

La inflación actual es de 5.16% anual.

Se mantiene el programa de la Canasta Básica de 24 alimentos que disminuyó a 800 pesos.

En 2023 las remesas fueron de 63 mil 320 millones de dólares, 184% más que en 2018, lo cual beneficia a 12 millones de familias mexicanas.

En 2024 las remesas llegarán a 65 mil millones dólares, lo cual convierte esta fuente de ingresos en la más importante de México.

Al cierre de 2023 llegaron 42 millones 153 mil turistas internacionales, lo que significó una derrama económica de 30 mil 809 millones de dólares.

Aseguró también que en 2023 los banqueros tuvieron ingresos históricos y que el índice de la Bolsa de Valores creció en 25% a pesar de la inestabilidad económica mundial ocasionada por la pandemia por COVID-19, presumiendo que la economía mexicana sigue creciendo, teniendo un crecimiento promedio durante el sexenio del 1%. Destacó que la tasa de informalidad se redujo en 4.2% en comparación con el inicio del sexenio y que las reservas internacionales del Banco de México suman 224 mil 709 millones de dólares, 29% más que en 2018.

Obras

Se adelantó que "estamos a una semana" de la inauguración del circuito completo del Tren Maya, el cual recorrerá mil 554 kilómetros, 690 de ellos de doble vía electrificada. Además, detalló que este proyecto contó con la construcción de 34 estaciones en 5 estados del sureste y generó 660 mil 508 empleos.

El presidente recordó que para el Tren Maya se contó con una inversión de 515 mil millones de pesos de presupuesto público, "no deuda" y destacó que se llevaron a cabo trabajos de conservación en 30 zonas arqueológicas de la Zona Maya.

En materia de obras, el presidente apuntó:

Se terminó el ferrocarril de pasajeros y carga de Coatzacoalcos a Salina Cruz.

Se construyó un rompeolas mar adentro en Salina Cruz de mil 600 metros.

Está por iniciar la construcción de 10 Parques Industriales.

Antes de concluir el sexenio se concluirá el tren de Palenque a Coatzacoalcos, además, la obra del tren que irá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Lechería "está por terminarse".

Se concluyó la primera etapa del Tren "El Insurgente".

Se está construyendo un libramiento ferroviario en Nogales, Sonora.

Quedarán construidos 2 mil 300 km de vías férreas para trenes de pasajeros.

También destacó que durante su sexenio se rehabilitaron los aeropuertos de Tuxtla, Chetumal, y la CDMX, además se construyeron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto.

Se concluyó la construcción de la Presa Zapotillo, en #Jalisco, sin inundar a las comunidades de la zona.

Se terminó de construir las presas de: Santa María, en Sinaloa; Pilares, en Sonora; El Chihuero, en Michoacán.

Al final del sexenio quedarán 120 mil hectáreas de riego en el país.

Se construyeron presas, represas, plantas de bombeo, tanques de almacenamiento, potabilizadores y acueductos para llevar 24 mil 550 litros por segundo de agua limpia a diferentes comunidades del país.

Energía

El presidente señaló que durante su gestión "se rescató a la Comisión Federal de Electricidad" generando un ahorro de 4 mil 400 millones de dólares y la construcción de la planta fotovoltaica más grande del mundo.

Asimismo, remarcó que el Gobierno de México es socio mayoritario de la empresa ALTÁN Redes, a través de la cual se cuenta con 12 mil 600 antenas en todo el territorio y la suficiente fibra óptica para ofrecer servicios de internet a 120 millones de habitantes de 119 mil comunidades. Además, detalló que durante su Gobierno se ha incrementado el acceso al internet en 20%, instalando así 99 mil sitios de internet gratuito en todo el territorio.

Sobre el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente apuntó:

Se basificó a 30 mil 205 trabajadores y se otorgaron 90 mil 329 asensos.

Actualmente se producen un millón 795 mil barriles diarios, sin disminuir las reservas petroleras.

Se redujeron los costos de producción y "se desterró la corrupción".

Se redujo en 6 mil mdd la deuda de Pemex.

Se incrementó la capacidad de producción de las Refinerías.

Se compró la Refinería Deer Park, la cual se pagó en 8 meses y ha tenido utilidades adicionales por más de mil mdd.

Se están construyendo dos coquizadoras.

Antes de finalizar el sexenio, México será autosuficiente para el consumo de gasolinas, diésel y turbosinas.

Infraestructura vial

Se expuso que durante su administración se pavimentaron 52 caminos rurales con una extensión de mil 656 kilómetros.

En Tabasco se terminó el puente de Quintín Arauz, en Nayarit; el puente del 80, en Chiapas; el de La Concordia y a finales de 2024 se terminará el de Rizo Oro.

Se ampliaron carreteras federales de Ozuluama a Tampico, en Veracruz y Tamaulipas; la de Ciudad Valles a Tamazunchale, en San Luis Potosí, y la Pera a Tepoztlán, en Morelos.

Se informó que se amplió el programa de Construcción y Mantenimiento de Carreteras Federales, el cual contó con una inversión de 58 mil 610 millones de pesos. Además, destacó que se han construido 3 mil 17 kilómetros de caminos artesanales en seis estados de la República.

Y aseguró que en su gestión se han ahorrado mil millones de pesos al año, por medio de la eliminación de "contratos leoninos", los cuales se están destinando íntegros a la construcción de caminos en la montaña de Guerrero. Además, detalló que se han construido más de mil 200 obras de infraestructura en colonias pobres de esa entidad.

Seguridad

En materia de seguridad destacó que:

Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8%, el homicidio en 18%, el robo 29.5%, el feminicidio en 37.6%, el robo de vehículo en 48.6% y el secuestro en 77%.

Hay un promedio de mil 200 detenciones diarias de presuntos delincuentes.

Se revisó el contrato de ocho reclusorios privatizados.

Se han destruido 2 mil 570 laboratorios de "narcolaboratorios".

Se han decomisado 52 mil 939 armas "que han entrado de contrabando, principalmente procedentes de Estados Unidos".

Se ha atacado las causas para reducir el consumo de drogas. Además, el presidente invitó a las autoridades estadounidenses a atender las causas para mitigar la crisis de consumo de estupefacientes.

Reiteró que en su sexenio "no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado".

Se creó la Guardia Nacional la cual cuenta 135 mil 471 elementos que operan en 594 instalaciones en todo el territorio mexicano.

Se avanzaron en las investigaciones para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Gabinete de Seguridad sesiona todos los días de 6:00 a 7:00 horas con todos los funcionarios de Seguridad.

"En el combate a la delincuencia organizada se usa más la inteligencia que la fuerza", expresó

Con este último informe, inicia la cuenta regresiva de López Obrador como titular del ejecutivo. Entre sus últimos eventos públicos queda pendiente el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, así como darle continuidad a sus conferencias matutinas que durarán hasta el 30 de septiembre, último día de su gestión antes de la transición.

